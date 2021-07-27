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Внезапные наводнения могут стать нормой

Внезапные наводнения могут стать нормой
Фото:123rf.com

Проблема связана с глобальным потеплением

Ученые предупреждают, что внезапные наводнения станут более частым явлением по мере усугубления климатического кризиса. В связи с этим правительство Великобритании, предприятия и граждане страны должны сделать все возможное для предотвращения возможного ущерба.

Гидролог из Редингского университета, доктор Джесс Нойманн заявила: «Наводнения из-за сильных летних дождей случаются все чаще. Ни один город, поселок или деревня не застрахованы от наводнений. Нам всем необходимо принять решительные меры прямо сейчас, если мы хотим предотвратить усугубление последствий в будущем».

Климатическая политика Великобритании сосредоточена на сокращении выбросов парниковых газов. Это первоочередная задача для уменьшения антропогенного воздействия на климат и предотвращения критического обострения проблемы глобального потепления. Однако необходимо также принимать меры по преодолению последствий экстремальных погодных условий. Специалисты говорят, что Великобритания отстает по этому параметру. Адаптация к воздействию атмосферных явлений потребует коренных изменений в инфраструктуре страны, которые должны охватывать не только дренажные и водопроводные системы, но и транспорт, энергоснабжение, линии связи и многое другое.

Необходимость подобных мер подтвердило недавнее наводнение в Лондоне. Полиции пришлось перекрыть дорогу на юго-западе города, когда три двухэтажных автобуса застряли под железнодорожным мостом. Жители Уолтемстоу (северо-восток столицы) были вынуждены бросить свои автомобили. Людям, вода в домах которых доходила до пояса, понадобилась помощь спасателей. Всего за несколько часов в воскресенье в Лондонскую пожарную службу поступило около 300 звонков, связанных с наводнением.

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