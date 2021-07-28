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34% британцев страдают от нескольких хронических заболеваний

34% британцев страдают от нескольких хронических заболеваний
Фото: 123rf.com

Решить проблему можно заботой о здоровье с детства

Исследование основано на данных, полученных от репрезентативной группы из примерно 8 тыс. британцев, родившихся в 1970 году. Все эти люди являются участниками так называемого 1970 British Cohort Study, то есть за состоянием их здоровья наблюдают с момента их рождения.

В 2016–2018 годах, то есть когда им было 46–48 лет, выяснилось, что у трети участников (34%) множественные хронические проблемы со здоровьем, 26% злоупотребляют алкоголем, 21% испытуемых страдают от регулярных проблем со спиной, а 19% испытывают проблемы с психическим здоровьем. У каждого шестого (16%) было повышено кровяное давление, 12% страдали астмой или бронхитом, 8% – артритом и у 5% был диагностирован диабет.

Выросшие в более бедных семьях на 43% чаще страдают от нескольких хронических заболеваний, чем их одногодки из богатых семей. Среди факторов, ухудшающих здоровье в среднем возрасте, можно отметить избыточный вес или ожирение в детстве, маленький вес при рождении и психические расстройства в подростковом возрасте.

Автор исследования Давид Гондек отметил: «Это исследование предоставляет новые данные о состоянии здоровья нации в среднем возрасте. Оно свидетельствует о том, что значительная часть населения уже страдает от многочисленных хронических проблем с физическим и психическим здоровьем в возрасте около 40 лет. Также оно указывает на резкое неравенство в плане здоровья, которое, по-видимому, начинается в раннем детстве».

Ученые пришли к выводу, что большее внимание к здоровью в детстве и подростковом возрасте может улучшить здоровье будущих поколений и снизить потенциальное давление на NHS.

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