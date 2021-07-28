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Борис Джонсон предложил план по борьбе с преступностью

Борис Джонсон предложил план по борьбе с преступностью
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Программа предусматривает расширение полномочий полиции

Премьер-министр предложил предоставить полиции больше полномочий по задержанию и обыску (stop-and-search powers). Данное предложение было раскритиковано правозащитными группами. Ранее подобные меры уже действовали в Великобритании, однако их использование было в непропорциональной мере направлено против этнических меньшинств, поэтому в 2014 году они были ограничены.

Кроме того, по плану премьер-министра, правонарушители, признанные виновными в антисоциальном поведении, будут обязаны носить яркую форму во время выполнения общественных работ. Это не первый раз, когда Джонсон предлагает использовать хорошо заметную форму для лиц, приговоренных к общественным работам. Во время своей предвыборной кампании на пост мэра Лондона в 2008 году он запустил программу Payback London. Тогда он выступал за то, чтобы молодые правонарушители лишались льгот, таких как проездные билеты. Для возвращения льгот необходимо было выполнять общественные работы, при этом всем нарушителям выдавали яркие жилеты в качестве формы.

Программа также предусматривает тестирование специальных бирок, которые обнаруживают алкоголь в поте людей. Бирки будут использоваться для тех людей, которые уже совершали преступление в состоянии алкогольного опьянения. Меры будут опробованы на освобожденных из тюрем в Уэльсе.

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