История земли и моря: пять приморских городов

Несмотря на ослабление карантинных ограничений, путешествовать по миру все еще не так просто, а посему не лишено смысла обратить внимание на свои, национальные достопримечательности. Британия – остров, и приморские поселения всегда занимали в ней особое место: именно отсюда, с морских берегов, началось расселение народов, отсюда издревле приходили враги, здесь была сосредоточена международная торговля и вообще деловая активность. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие по пяти прибрежным городам Англии, во многом сохранившим свою уникальность.

Рай (Rye), Восточный Сассекс

Рай – один из моих самых любимых старинных приморских городов Великобритании.

Название этого древнего города восходит еще ко временам англосаксов, и многие годы он был очень важной точкой на побережье. Враги приходили в Британию с континента, и оборонные пункты по берегам Ла-Манша всегда занимали в английской оборонной системе особое место. С XIII века Рай вошел в союз пяти портов и кроме военной мощи обзавелся еще и обширной международной торговлей. Эдуард Черный Принц пожаловал Раю налоговые льготы, королева Елизавета I присвоила ему статус Royal. Но со временем корабли стали крупнее, и гавань Рая стала для них маловата. Тогда город вспомнил, что на больших судах свет клином не сошелся, и с энтузиазмом принялся использовать маленькие, а в XVII веке Рай превратился в местную столицу контрабанды. Контрабанду возили из Франции, прятали в многочисленных пещерах по берегам и в подвалах зданий и даже особо не скрывали. До уровня свободы карибской Тортуги не дошло, но от остальных приморских городов Рай отличался довольно сильно.

С тех пор прошло много времени, но историческая часть города будто застряла в прошлом. Центральная улица, Мермейд-стрит, до сих пор выглядит так, что хоть сейчас «Остров сокровищ» тут снимай. В Рае сохранилась застройка XII века, в том числе та, что верно служила контрабандистам. Самое интересное – две гостиницы: The Mermaid Inn и The Olde Bell Inn. Первая была построена в XII столетии и сохранила подвалы той эпохи, вторая – чуть помоложе, XIV века, но зато изменений здесь с тех пор минимум. Эти два здания соединены подземным туннелем, в котором когда-то хранили контрабанду.

The Mermaid Inn в Рае

Робин-Гудс-Бэй (Robin Hood’s Bay), Северный Йоркшир

Робин-Гудс-Бэй – милый городок, большинство жителей которого в XVIII столетии промышляли исключительно контрабандой. Интересного в этом месте много – взять хотя бы название. Как известно, веских доказательств существования благородного разбойника Робин Гуда пока не получено. Однако существует старинная баллада, в которой описывается случай, давший городу имя: однажды некий Робин, приехав сюда, застал пиратов, ограбивших местных рыбаков, и его шайка напала на пиратские суда, отбила награбленное добро и вернула беднякам. Так оно было на самом деле или нет, никто не знает, но название существует издавна. Правда, поначалу город, основанный викингами в XI столетии, был тихим рыбацким поселком – жизнь забурлила тут с XVI века, когда увеличилось количество прибывающих торговых кораблей.

Город состоит из множества маленьких улиц, занимающих меловой холм. Мел – довольно хрупкая порода, в которой легко формируются пещеры, и их очень просто продолбить вручную. Поэтому под землей тут скрывается целый лабиринт: большая часть домов была соединена друг с другом и с природными пещерами у кромки моря подземными туннелями, где хранили контрабандный товар. Большая часть туннелей сохранилась до сих пор.

Город хорош: путаница крошечных переулков на белой скале над морем и старые дома, часть который построена на открытых балках.

https://www.freeimageslive.co.uk/

Робин-Гудс-Бэй, вид с моря

Уитби (Whitby), Северный Йоркшир

Уитби гораздо старше: он появился вокруг основанного в VII столетии одноименного аббатства. В ту пору государства как такового еще не существовало – лишь маленькие разрозненные королевства англов и саксов, люто воевавшие между собой. Повелитель одного из королевств основал тут монастырь, ставший впоследствии королевской усыпальницей и центром английского образования. Город же разросся позже: сначала на продаже квасцов, месторождение которых было обнаружено поблизости, затем на кораблестроении – когда-то это была третья по величине кораблестроительная верфь в Англии. Порт тоже был большой – в основном тут приставали корабли, перевозившие уголь, и китобойные суда.

Сейчас это живописный городок, сохранивший и старинную гавань с маяком, и матросские кварталы, и чудесный мост, соединяющий две части старого города между собой. Он расположен на Побережье динозавров (Dinosaur Coast), где, прогуливаясь по пляжу, до сих пор немудрено найти доисторическую раковину. Но главная достопримечательность – руины аббатства Уитби, расположенные на скале. Говорят, известный ирландский романист Брэм Стокер некогда настолько впечатлился здешним закатом и легендами, что, вернувшись в гостиницу, сходу засел за написание давно обдумываемой истории о графе Дракуле.

https://commons.wikimedia.org/

Аббатство Уитби

Бамборо (Bamburgh), Нортумберленд

Бамборо – поселение еще более древнее: оно основано в начале V века. Когда-то Бамборо был столицей маленького королевства англосаксов, которое называлось Нортумбрия. Первый форт тут построили кельты, а англосаксы впоследствии им завладели. Они-то и возвели здесь замок – как королевскую резиденцию могущественного по тем временам короля Нортумбрии. Позже замок захватили викинги, а еще позже – норманны. Сэр Томас Мэлори, собиратель легенд о короле Артуре, считал Бамборо резиденцией сэра Ланселота Озерного, одного из рыцарей Круглого стола.

Замок Бамборо не так уж сильно изменился – до сих пор ощущается, какой грозной силой он был когда-то. Сегодня он открыт для посещений: можно осмотреть рыцарские залы, старинные оружейные помещения и многое другое. Расположен замок прямо у кромки океана. Снаружи к замковой стене пристроена церковь Святого Айдана (St Aidan’s Church), основанная в VII веке.

Городок совсем маленький, но такой яркий, что его непременно стоит увидеть. Улицы тут изгибаются под самыми странными углами, дома построены из местного камня два (три, четыре…) столетия назад, а в сочетании с нависающим над деревней замком все выглядит так, будто Средневековье еще не закончилось.

Замок Бамборо

Брайтон (Brighton), Восточный Сассекс

Брайтон тоже хорош, но на другой лад. Заселили это место еще кельты, за ними тут устроились римляне, позже пришли англосаксы и норманны. Расцвета Брайтон достиг только в XVIII веке, когда в моду вошли поездки на воды. Большая часть знати ездила для этого в Баден-Баден, ставший летней столицей Европы, но многие предпочитали отдыхать поближе к родным берегам. А однажды сюда приехал принц-регент – будущий король Георг IV. Он пришел в восторг, построил себе здесь летний дворец, и место враз стало фешенебельным и надолго укрепилось в статусе самого престижного курорта Англии.

Основные официальные достопримечательности – бесконечный приморский променад, Королевский пирс с аттракционами, изобилие георгианской архитектуры, возведенной в конце XVIII – начале XIX века, и причудливый «Королевский павильон» (Royal Pavilion) – летний королевский дворец, построенный под занавес XVIII столетия одним из самых знаменитых архитекторов Британии, Джоном Нэшем, и оформленный в индо-сарацинском стиле, имитирующем индийские храмовые постройки. Но лично мне ближе старые матросские кварталы, сохранившиеся в той части города, что ближе к пирсу. Узкие улицы, здания XVII–XVIII веков, старые жилые дома – оторваться невозможно. Все они заполнены маленькими магазинами-лавками, ресторанами и колоритными старыми пабами, когда-то тоже матросскими.

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Георгианская архитектура Брайтона

Подготовила Елена Чернявская