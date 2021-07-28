Лондонцы негативно отнеслись к искусственному холму у Мраморной арки

Объект открылся для посетителей 26 июля

Искусственный холм Marble Arch Mound рядом с Мраморной аркой был спроектирован известным нидерландскими архитектурным бюро MVRDV по заказу Вестминстерского городского совета. Временное сооружение представляет собой 25-метровый искусственный холм с травой. Уже в день открытия власти заявили, что некоторые элементы сооружения не готовы для посетителей, и приостановили продажу билетов. Стоимость посещения составляет от £4,50 для взрослых. Те, кто уже побывал здесь, смогут бесплатно подняться на холм еще раз, когда зелень приживется и разрастется.

Многие жители столицы подвергли Marble Arch Mound резкой критике. Отмечалось несоответствие итогового вида достопримечательности рекламным брошюрам, в которых были изображения красивого холма с высокими деревьями и густой зеленью. Некоторые считают, что такая концепция достопримечательности просто не сработает в нынешнем туристическом климате, если учесть дефицит путешественников в Лондоне.

В чем действительно не отказать Marble Arch Mound, так это в экологичности. После закрытия арки в начале января все ее детали будут использоваться повторно, а древесина, почва, трава и деревья будут задействованы в близлежащих садах и парках.