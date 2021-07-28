Лучшие пляжи и прибрежные города Великобритании

Мы попросили наших подписчиков поделиться фотографиями любимых прибрежных городов и местных пляжей. Вы и сейчас можете полистать специально созданный highlight «Пляжи UK» – там около сотни кадров, раскрывающих красоты побережья Великобритании. Спасибо вам огромное за то, что рассказали о ваших любимых местах, которые мы непременно хотим посетить. И вы, дорогие читатели, наверняка найдете жемчужину, о которой до сих пор не знали.

Пляж Folkestone, Кент. Кристина Куницкая: «Туда, где телефоны не ловят. Туда, где тишина и покой…»

Пляж Durdle Door, Дорсет (@marusjastyle)

Пляж Tintagel Haven, Корнуолл. Алеся Сасим

Пляжи острова Джерси (Jersey). Татьяна Дэй (@tatiana_day_)

Небольшая деревня Mevagissey (@maria_in_uk 1)

Пляж Godrevy, Корнуолл (@maria_in_uk 1)

Пляж Bournemouth Beach, Дорсет. Elizabeth

Пляж Camber Sands, Восточный Сассекс. Мария Ефимова:

«Camber Sands – один из немногих песчаных пляжей в Англии. Чистое море, песок, уютные кафешки, и все это – в двух часах езды от Лондона»

Пляж Портраш (Portrush), Северная Ирландия. Ольга Доэрти (@olya_doherty): «В Portrush снимали некоторые эпизоды «Игры престолов», и сейчас эти места – Мекка для фанатов сериала»

Пляжи острова Уайт (Wight). Дарья (@daria_murrr)

Побережье Шотландии: Лох-Файн (Loch Fyne), Атлантика, остров Джура (Jura). Татьяна Уайт

Пляж Babbacombe Beach, Девон. Ольга Доэрти (@olya_doherty)

Пляж Beachy Head, Восточный Сассекс. Наталия Савга (@natalitasavga): «Мыс Beachy Head – это меловые отвесные скалы, расположенные в графстве Восточный Сассекс, неподалеку от города Истборн»