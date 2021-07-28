Создание стартапов и поддержка талантливой молодежи

Правительство Великобритании запустило программу по созданию рабочих мест Plan for Jobs, нацеленную на поддержку новых бизнес-проектов, сохранение имеющихся рабочих мест и стабилизацию ситуации в стране в целом. Эта и подобные инициативы, направленные на сохранение, поддержку и создание рабочих мест, будут способствовать восстановлению экономики. В рамках программ Kickstart, Apprenticeships, Traineeships и T Levels предприятия получат доступ к таким возможностям, как поддержка в поиске талантливой молодежи, инвестирование в развитие способностей молодых специалистов и интегрирование будущих поколений в работу. Но компании должны проверить свое право на участие в каждой из программ.

Основной целью данных программ является приобретение британской молодежью навыков и знаний, необходимых для гарантированного трудоустройства, а также возможность для предприятий поддерживать существующие рабочие места и создавать новые. Программа повышения уровня профессионального образования будет направлена на создание общества, в котором каждый человек, вне зависимости от места жительства, пола, расы, этнической принадлежности, образования и возраста, сможет добиться успеха.

Меры поддержки для бизнеса

Kickstart

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии, Уэльсе и Шотландии. Подробную информацию о мерах поддержки для Северной Ирландии можно получить по ссылке www.communities–ni.gov.uk/articles/apply–jobstart–scheme–funding.

Любой работодатель, вне зависимости от размеров предприятия, может подать заявку на финансирование, в которое входят 100% от национальной минимальной заработной платы или национального прожиточного минимума (в зависимости от возраста участника).

Рабочий график составляет 25 часов в неделю в течение 6 месяцев.

Работодатель уплачивает страховые взносы.

Пенсионные отчисления осуществляются в минимальном размере.

Apprenticeships

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

Действующие льготы на обучение будут продлены для работодателей еще на 6 месяцев, до 30 сентября 2021 года. Также будет произведена единовременная выплата в размере £3 000 для новых стартов для всех возрастных категорий в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в Англии.

Traineeships

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

В 2021/2022 учебном году для увеличения количества стажировок с последующим трудоустройством как можно большего числа молодых людей дополнительно будет выделено £126 млн.

Каждому работодателю будет выделена сумма в размере £1 000 на одного стажера. Планируется, что один работодатель сможет трудоустроить до 10 стажеров в регионе (9 регионов) на срок не менее 70 часов.

Чтобы сделать условия программы более гибкими и адаптированными, ее продолжительность увеличена до 12 месяцев.

T Levels

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

Работодателям, предоставляющим вакансии в период с 27 мая 2021 года по 31 июля 2022 года, будут выплачены компенсации в размере £1 000.

Какие меры поддержки доступны?

Kickstart

Подайте заявку на участие в программе Kickstart, и в течение шести месяцев правительство будет финансировать вас, чтобы предоставить новую работу молодому человеку в возрасте 16–24 лет по Universal Credit. За каждого молодого человека, которого вы возьмете на работу как работодатель, вы будете получать 100% от минимальной заработной платы, существующей в стране, и грант для поддержки его обучения в размере £1 500.

Вы сможете предоставить молодому человеку, который до этого момента был безработным, возможность изменить его жизнь. Подайте заявку до октября, чтобы получить наилучшие условия и возможность воспользоваться всеми преимуществами программы Kickstart!

Apprenticeships

Ученичество – это работа, сочетающая в себе практическое обучение навыкам, как во время работы, так и после нее. Доступны различные уровни, от начального до эквивалентного степени магистра. Ваш сотрудник пройдет обучение, формирующее знания, навыки и поведение, связанные с его непосредственной работой, и вам нужно будет выплачивать ему зарплату.

Traineeships

Стажировка – это программа развития навыков, в которую входит трудоустройство. Вы можете разработать программу, которая соответствует как потребностям вашей компании, так и потребностям стажера.

T Levels

Отраслевые стажировки – это идеальное решение для получения навыков начального уровня. Стажировки дают вам возможность работать вместе со следующим поколением работников, приходящих в вашу отрасль, и гарантируют, что те приобретут знания, практические навыки и ответственное отношение к работе, которые помогут им достигнуть успеха в будущем.

Все предприятия должны всегда проверять себя на соответствие требованиям для каждой программы.

Лора-Джейн Роулингс, генеральный директор Службы занятости молодежи Великобритании (CEO, Youth Employment UK; Служба занятости молодежи – независимая некоммерческая социальная организация, основанная в 2012 году для борьбы с безработицей среди молодежи)

– Молодые люди активно ищут возможности, которые помогут им учиться и расти в сфере квалифицированной занятости. Такие программы, как Kickstart, Traineeships, Apprenticeships, T Levels и Sector Based Work Academies, дают молодым людям возможность начать работать, развивать навыки и повышать уверенность в своих силах… Работодатели могут использовать эти программы для расширения своей стратегии занятости молодежи, поддержки развития навыков и повышения производительности. Молодые люди любознательны, талантливы и полны потенциала. Они ищут качественные, благоприятные для молодежи возможности, поэтому мы рады поддержать разработку этих программ и методов обучения, которые уже помогают молодежи.

Адам Столлвуд, стажер в Toolshed

С того момента, как бывший стажер Адам Столлвуд, 24-летний житель Уикомба, начал работать тьютором, прошло довольно много времени. Бросив школу в 16 лет, он приобрел несколько квалификаций узкой направленности. «У меня действительно не было представления о том, чем я буду заниматься в будущем, – вспоминает он. – Я двигался постепенно, шаг за шагом, и смотрел, куда я могу пойти».

Увидев успех своего лучшего друга Тома, он присоединился к программе Toolshed Traineeship, которая открывала более широкие возможности. В результате он приобрел новый опыт в строительстве. «Я никогда не пользовался дрелью, я едва прикасался к отвертке, у меня действительно не было никакого практического опыта, – говорит Столлвуд. – Я был совсем другим человеком, и изучение этих навыков и профессий помогло мне мыслить шире».

По словам Столлвуда, самым ценным из того, что дало ему обучение в Toolshed, стала возможность найти свой путь и абсолютная уверенность в том, что в конце учебного курса у него будет шанс получить работу. «Но вы должны это заслужить, и у вас должно быть правильное отношение, – говорит он. – Это дало мне возможность расширить мое мировоззрение и настроило на усердную работу. Я этого хотел, но я знал, что помимо меня было много других учеников, которые, на мой взгляд, были квалифицированнее меня. Поэтому я очень усердно работал, чтобы получить работу».

В течение четырех лет он занимался декоративной отделкой, прежде чем ему дали возможность обучать молодежь – мечта, которую он лелеял до того, как получил результаты выпускного экзамена: «Мне очень понравилась идея стать учителем рисования, и очевидно, что из этого ничего не вышло. Сейчас я преподаю, и это то, чем я хотел заниматься много лет назад. Но я ни за что бы не поверил, если бы мне раньше сказали, что это произойдет. Это безумие».

Также помогает то, что он чувствует связь с учениками, которым преподает в Toolshed: «Первая группа – это такие же ребята, как и я, которые пытались, но не смогли окончить школу. Следующая группа молодых людей просто хотела научиться профессиям, а у ребят из третьей были трудные времена, они оказались выкинуты из системы. Поскольку я был одним из них, для меня было многое понятным».

Алиша Мерали, прошедшая обучение бизнесу в компании по уходу

– Сначала я поступила в колледж, и, хотя я получала хорошие оценки, я не была уверена в выбранном предмете, поэтому я была несчастлива. Постепенно я поняла, что не всегда нужно следовать традиционному маршруту «школа – колледж – университет», чтобы добиться успеха.

Я нашла программу по обучению в интернете и подумала, что это даст мне возможность оценить свои способности без бумажки, определяющей мой уровень интеллекта. Я знала, что данная форма обучения будет для меня более удобной и поможет мне стать лучшей версией самой себя. Я выбрала бизнес-стажировку, так как она давала более обширный спектр знаний.

В мае 2020 года я начала работать в офисе агента по недвижимости, но потом началась пандемия и меня собирались уволить. Я очень нацелена на карьерный рост и не хотела проходить обучение на дому, поэтому вместо этого искала вакансию в сфере по уходу или NHS. В конце концов я наткнулась на IHI Care Services, которая базируется в Бирмингеме и предоставляет сиделок в дома клиентов, не желающих переезжать в дом престарелых.

В должности бизнес-администратора я в основном выполняю офисную работу, занимаясь такими вопросами, как начисление заработной платы, обучение и подбор персонала. Я думаю, что достигла того же уровня профессионализма, что и люди, которые намного меня старше. Несмотря на то что мне всего 18 лет, я делаю работу, которую мог бы выполнять кто-то в возрасте 30 лет. Кроме этого, я узнала, как вести себя и позиционировать в деловой среде, а также как работают различные бизнес-процессы. Этот опыт дал мне хороший уровень знаний и помог мне обрести уверенность, которой у меня бы не было, если бы я выбрала традиционный путь. Я научилась брать на себя ответственность за свои действия, и в целом я стала более ответственным человеком.

Хотя я уже закончила обучение, я все еще работаю в IHI Care Services. Пока я не найду работу или что-то, что меня заинтересует, я останусь здесь. Моим следующим шагом может стать работа в правительственном департаменте или на государственной службе. Также я рассматриваю позиции, в которых я могла бы проявить немного больше творчества. Одна вещь, которую мое ученичество помогло мне понять, заключается в том, что я определенно хочу заняться чем-то связанным с бизнесом.

В целом, я думаю, обучение поможет мне больше зарабатывать и даст в молодом возрасте финансовую независимость, которая позволит мне накопить на ипотеку в течение следующих трех лет. Но у каждого свой путь; ученичество или прохождение традиционного маршрута – колледж, затем университет – тоже полезны, просто это разные способы достижения цели.

Ким Луптон, стажер Службы занятости молодежи Великобритании (Youth Employment UK) в Кеттеринге, Нортгемптоншир (Kettering, Northamptonshire)

– Какую программу по обучению и специализацию вы выбрали?

– Программу Apprenticeship по направлению «Маркетинг 4-го уровня». На данный момент я уже закончила обучение, и мне должны сказать мои финальные результаты. За период обучения я многое узнала о маркетинге в целом, а не только о цифровой стороне или анализе. Также я научилась не только тому, как стать менеджером, но и тому, как сделать следующий шаг – например, как брать на себя больше ответственности при выполнении маркетинговых задач.

– Как вы попали в программу?

– На самом деле это было довольно странно. Я бросила школу и поступила в колледж, чтобы заниматься бизнесом. Я должна была пройти двухлетний курс, но в итоге осталась только на год, потому что мне не понравилось. Единственная часть, которая мне нравилась, – маркетинг. Поэтому я решила найти программу по обучению и совмещать работу и учебу. Тогда я начала первый этап своего обучения по направлению «Бизнес-администрирование». Мне сказали, что этот курс будет в значительной степени охватывать маркетинг. Я подумала, что для меня это прекрасная возможность научиться. Завершив обучение, я вышла на рынок труда, думая: хорошо, я счастлива и уверена в своей работе, но я действительно хочу получить квалификацию следующего уровня. Осмотревшись, я узнала о программе обучения в Службе занятости Великобритании, где был специальный курс по маркетингу, и он мне идеально подходил. Для меня это означало переход на следующий профессиональный уровень в определенной области, которой я хотела заниматься. Кроме этого, учеба находилась в соседнем городе, поэтому я могла легко туда доехать.

– Чем занимается Служба занятости молодежи Великобритании?

– Это некоммерческая социальная организация, помогающая молодежи найти квалифицированную работу. Служба занятости не только трудоустраивает молодых людей, но и предоставляет им онлайн-консультации по вопросам карьеры, включая профессиональную подготовку и виртуальный опыт работы. Также организация взаимодействует с чиновниками, помогая внести необходимые изменения в политику и правительство, чтобы молодые люди могли получить более квалифицированную работу.

– Насколько вам понравилось ваше обучение?

– Если честно, то о лучшем опыте я не могла и мечтать. Я нахожусь в организации, которая живет ради поддержки молодежи, которая действительно хочет помочь молодым людям получить квалифицированную работу. Поэтому пройти стажировку в организации, которая так ориентирована на молодежь, – это действительно идеально, особенно если учесть, что мне всего 20 лет. У меня была вся необходимая поддержка, я бы даже сказала, что ее было много. Я приобрела больше практических навыков, чем было заявлено в рамках моего обучения. Это лучший опыт обучения, который у меня когда-либо был.

– Что бы вы рекомендовали молодым людям, которые еще раздумывают, стоит ли им принять участие в программе обучения или нет?

– Я бы сказала, что это замечательная возможность совместить учебу и практические навыки. Я получаю задание один день в неделю, когда я работаю из дома, – но я учусь на практике, и если вы практический человек, я бы определенно рекомендовал участвовать в программе. Это лучший способ учиться, а также и возможность зарабатывать деньги. Я знаю людей, которые окончили университет и сейчас работают неполный рабочий день, а я в настоящее время и учусь, и уже коплю деньги на собственное жилье. При этом для меня постоянно открываются новые возможности, и я каждый день повышаю свой профессиональный уровень.

Для получения дополнительной информации о поддержке, доступной работодателям и молодежи, посетите страницу Plan for Jobs: gov.uk/plan-for-jobs.