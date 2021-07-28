﻿﻿﻿﻿﻿

Создание стартапов и поддержка талантливой молодежи

Создание стартапов и поддержка талантливой молодежи

Правительство Великобритании запустило программу по созданию рабочих мест Plan for Jobs, нацеленную на поддержку новых бизнес-проектов, сохранение имеющихся рабочих мест и стабилизацию ситуации в стране в целом. Эта и подобные инициативы, направленные на сохранение, поддержку и создание рабочих мест, будут способствовать восстановлению экономики. В рамках программ Kickstart, Apprenticeships, Traineeships и T Levels предприятия получат доступ к таким возможностям, как поддержка в поиске талантливой молодежи, инвестирование в развитие способностей молодых специалистов и интегрирование будущих поколений в работу. Но компании должны проверить свое право на участие в каждой из программ.

Основной целью данных программ является приобретение британской молодежью навыков и знаний, необходимых для гарантированного трудоустройства, а также возможность для предприятий поддерживать существующие рабочие места и создавать новые. Программа повышения уровня профессионального образования будет направлена на создание общества, в котором каждый человек, вне зависимости от места жительства, пола, расы, этнической принадлежности, образования и возраста, сможет добиться успеха.

Меры поддержки для бизнеса

Kickstart

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии, Уэльсе и Шотландии. Подробную информацию о мерах поддержки для Северной Ирландии можно получить по ссылке www.communitiesni.gov.uk/articles/applyjobstartschemefunding.

  • Любой работодатель, вне зависимости от размеров предприятия, может подать заявку на финансирование, в которое входят 100% от национальной минимальной заработной платы или национального прожиточного минимума (в зависимости от возраста участника).
  • Рабочий график составляет 25 часов в неделю в течение 6 месяцев.
  • Работодатель уплачивает страховые взносы.
  • Пенсионные отчисления осуществляются в минимальном размере.

Apprenticeships

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

Действующие льготы на обучение будут продлены для работодателей еще на 6 месяцев, до 30 сентября 2021 года. Также будет произведена единовременная выплата в размере £3 000 для новых стартов для всех возрастных категорий в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в Англии.

Traineeships

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

  • В 2021/2022 учебном году для увеличения количества стажировок с последующим трудоустройством как можно большего числа молодых людей дополнительно будет выделено £126 млн.
  • Каждому работодателю будет выделена сумма в размере £1 000 на одного стажера. Планируется, что один работодатель сможет трудоустроить до 10 стажеров в регионе (9 регионов) на срок не менее 70 часов.
  • Чтобы сделать условия программы более гибкими и адаптированными, ее продолжительность увеличена до 12 месяцев.

T Levels

Программа доступна для предприятий, находящихся в Англии.

Работодателям, предоставляющим вакансии в период с 27 мая 2021 года по 31 июля 2022 года, будут выплачены компенсации в размере £1 000.

Какие меры поддержки доступны?

Kickstart

Подайте заявку на участие в программе Kickstart, и в течение шести месяцев правительство будет финансировать вас, чтобы предоставить новую работу молодому человеку в возрасте 16–24 лет по Universal Credit. За каждого молодого человека, которого вы возьмете на работу как работодатель, вы будете получать 100% от минимальной заработной платы, существующей в стране, и грант для поддержки его обучения в размере £1 500.

Вы сможете предоставить молодому человеку, который до этого момента был безработным, возможность изменить его жизнь. Подайте заявку до октября, чтобы получить наилучшие условия и возможность воспользоваться всеми преимуществами программы Kickstart!

Apprenticeships

Ученичество – это работа, сочетающая в себе практическое обучение навыкам, как во время работы, так и после нее. Доступны различные уровни, от начального до эквивалентного степени магистра. Ваш сотрудник пройдет обучение, формирующее знания, навыки и поведение, связанные с его непосредственной работой, и вам нужно будет выплачивать ему зарплату.

Traineeships

Стажировка – это программа развития навыков, в которую входит трудоустройство. Вы можете разработать программу, которая соответствует как потребностям вашей компании, так и потребностям стажера.

T Levels

Отраслевые стажировки – это идеальное решение для получения навыков начального уровня. Стажировки дают вам возможность работать вместе со следующим поколением работников, приходящих в вашу отрасль, и гарантируют, что те приобретут знания, практические навыки и ответственное отношение к работе, которые помогут им достигнуть успеха в будущем.

Все предприятия должны всегда проверять себя на соответствие требованиям для каждой программы.

Лора-Джейн Роулингс, генеральный директор Службы занятости молодежи Великобритании (CEO, Youth Employment UK; Служба занятости молодежи – независимая некоммерческая социальная организация, основанная в 2012 году для борьбы с безработицей среди молодежи)

– Молодые люди активно ищут возможности, которые помогут им учиться и расти в сфере квалифицированной занятости. Такие программы, как Kickstart, Traineeships, Apprenticeships, T Levels и Sector Based Work Academies, дают молодым людям возможность начать работать, развивать навыки и повышать уверенность в своих силах… Работодатели могут использовать эти программы для расширения своей стратегии занятости молодежи, поддержки развития навыков и повышения производительности. Молодые люди любознательны, талантливы и полны потенциала. Они ищут качественные, благоприятные для молодежи возможности, поэтому мы рады поддержать разработку этих программ и методов обучения, которые уже помогают молодежи.

Адам Столлвуд, стажер в Toolshed

С того момента, как бывший стажер Адам Столлвуд, 24-летний житель Уикомба, начал работать тьютором, прошло довольно много времени. Бросив школу в 16 лет, он приобрел несколько квалификаций узкой направленности. «У меня действительно не было представления о том, чем я буду заниматься в будущем, – вспоминает он. – Я двигался постепенно, шаг за шагом, и смотрел, куда я могу пойти».

Увидев успех своего лучшего друга Тома, он присоединился к программе Toolshed Traineeship, которая открывала более широкие возможности. В результате он приобрел новый опыт в строительстве. «Я никогда не пользовался дрелью, я едва прикасался к отвертке, у меня действительно не было никакого практического опыта, – говорит Столлвуд. – Я был совсем другим человеком, и изучение этих навыков и профессий помогло мне мыслить шире».

По словам Столлвуда, самым ценным из того, что дало ему обучение в Toolshed, стала возможность найти свой путь и абсолютная уверенность в том, что в конце учебного курса у него будет шанс получить работу. «Но вы должны это заслужить, и у вас должно быть правильное отношение, – говорит он. – Это дало мне возможность расширить мое мировоззрение и настроило на усердную работу. Я этого хотел, но я знал, что помимо меня было много других учеников, которые, на мой взгляд, были квалифицированнее меня. Поэтому я очень усердно работал, чтобы получить работу».

В течение четырех лет он занимался декоративной отделкой, прежде чем ему дали возможность обучать молодежь – мечта, которую он лелеял до того, как получил результаты выпускного экзамена: «Мне очень понравилась идея стать учителем рисования, и очевидно, что из этого ничего не вышло. Сейчас я преподаю, и это то, чем я хотел заниматься много лет назад. Но я ни за что бы не поверил, если бы мне раньше сказали, что это произойдет. Это безумие».

Также помогает то, что он чувствует связь с учениками, которым преподает в Toolshed: «Первая группа – это такие же ребята, как и я, которые пытались, но не смогли окончить школу. Следующая группа молодых людей просто хотела научиться профессиям, а у ребят из третьей были трудные времена, они оказались выкинуты из системы. Поскольку я был одним из них, для меня было многое понятным».

Алиша Мерали, прошедшая обучение бизнесу в компании по уходу

– Сначала я поступила в колледж, и, хотя я получала хорошие оценки, я не была уверена в выбранном предмете, поэтому я была несчастлива. Постепенно я поняла, что не всегда нужно следовать традиционному маршруту «школа – колледж – университет», чтобы добиться успеха.

Я нашла программу по обучению в интернете и подумала, что это даст мне возможность оценить свои способности без бумажки, определяющей мой уровень интеллекта. Я знала, что данная форма обучения будет для меня более удобной и поможет мне стать лучшей версией самой себя. Я выбрала бизнес-стажировку, так как она давала более обширный спектр знаний.

В мае 2020 года я начала работать в офисе агента по недвижимости, но потом началась пандемия и меня собирались уволить. Я очень нацелена на карьерный рост и не хотела проходить обучение на дому, поэтому вместо этого искала вакансию в сфере по уходу или NHS. В конце концов я наткнулась на IHI Care Services, которая базируется в Бирмингеме и предоставляет сиделок в дома клиентов, не желающих переезжать в дом престарелых.

В должности бизнес-администратора я в основном выполняю офисную работу, занимаясь такими вопросами, как начисление заработной платы, обучение и подбор персонала. Я думаю, что достигла того же уровня профессионализма, что и люди, которые намного меня старше. Несмотря на то что мне всего 18 лет, я делаю работу, которую мог бы выполнять кто-то в возрасте 30 лет. Кроме этого, я узнала, как вести себя и позиционировать в деловой среде, а также как работают различные бизнес-процессы. Этот опыт дал мне хороший уровень знаний и помог мне обрести уверенность, которой у меня бы не было, если бы я выбрала традиционный путь. Я научилась брать на себя ответственность за свои действия, и в целом я стала более ответственным человеком.

Хотя я уже закончила обучение, я все еще работаю в IHI Care Services. Пока я не найду работу или что-то, что меня заинтересует, я останусь здесь. Моим следующим шагом может стать работа в правительственном департаменте или на государственной службе. Также я рассматриваю позиции, в которых я могла бы проявить немного больше творчества. Одна вещь, которую мое ученичество помогло мне понять, заключается в том, что я определенно хочу заняться чем-то связанным с бизнесом.

В целом, я думаю, обучение поможет мне больше зарабатывать и даст в молодом возрасте финансовую независимость, которая позволит мне накопить на ипотеку в течение следующих трех лет. Но у каждого свой путь; ученичество или прохождение традиционного маршрута – колледж, затем университет – тоже полезны, просто это разные способы достижения цели.

Ким Луптон, стажер Службы занятости молодежи Великобритании (Youth Employment UK) в Кеттеринге, Нортгемптоншир (Kettering, Northamptonshire)

– Какую программу по обучению и специализацию вы выбрали?

– Программу Apprenticeship по направлению «Маркетинг 4-го уровня». На данный момент я уже закончила обучение, и мне должны сказать мои финальные результаты. За период обучения я многое узнала о маркетинге в целом, а не только о цифровой стороне или анализе. Также я научилась не только тому, как стать менеджером, но и тому, как сделать следующий шаг – например, как брать на себя больше ответственности при выполнении маркетинговых задач.

– Как вы попали в программу?

– На самом деле это было довольно странно. Я бросила школу и поступила в колледж, чтобы заниматься бизнесом. Я должна была пройти двухлетний курс, но в итоге осталась только на год, потому что мне не понравилось. Единственная часть, которая мне нравилась, – маркетинг. Поэтому я решила найти программу по обучению и совмещать работу и учебу. Тогда я начала первый этап своего обучения по направлению «Бизнес-администрирование». Мне сказали, что этот курс будет в значительной степени охватывать маркетинг. Я подумала, что для меня это прекрасная возможность научиться. Завершив обучение, я вышла на рынок труда, думая: хорошо, я счастлива и уверена в своей работе, но я действительно хочу получить квалификацию следующего уровня. Осмотревшись, я узнала о программе обучения в Службе занятости Великобритании, где был специальный курс по маркетингу, и он мне идеально подходил. Для меня это означало переход на следующий профессиональный уровень в определенной области, которой я хотела заниматься. Кроме этого, учеба находилась в соседнем городе, поэтому я могла легко туда доехать.

– Чем занимается Служба занятости молодежи Великобритании?

– Это некоммерческая социальная организация, помогающая молодежи найти квалифицированную работу. Служба занятости не только трудоустраивает молодых людей, но и предоставляет им онлайн-консультации по вопросам карьеры, включая профессиональную подготовку и виртуальный опыт работы. Также организация взаимодействует с чиновниками, помогая внести необходимые изменения в политику и правительство, чтобы молодые люди могли получить более квалифицированную работу.

– Насколько вам понравилось ваше обучение?

– Если честно, то о лучшем опыте я не могла и мечтать. Я нахожусь в организации, которая живет ради поддержки молодежи, которая действительно хочет помочь молодым людям получить квалифицированную работу. Поэтому пройти стажировку в организации, которая так ориентирована на молодежь, – это действительно идеально, особенно если учесть, что мне всего 20 лет. У меня была вся необходимая поддержка, я бы даже сказала, что ее было много. Я приобрела больше практических навыков, чем было заявлено в рамках моего обучения. Это лучший опыт обучения, который у меня когда-либо был.

– Что бы вы рекомендовали молодым людям, которые еще раздумывают, стоит ли им принять участие в программе обучения или нет?

– Я бы сказала, что это замечательная возможность совместить учебу и практические навыки. Я получаю задание один день в неделю, когда я работаю из дома, – но я учусь на практике, и если вы практический человек, я бы определенно рекомендовал участвовать в программе. Это лучший способ учиться, а также и возможность зарабатывать деньги. Я знаю людей, которые окончили университет и сейчас работают неполный рабочий день, а я в настоящее время и учусь, и уже коплю деньги на собственное жилье. При этом для меня постоянно открываются новые возможности, и я каждый день повышаю свой профессиональный уровень.

Для получения дополнительной информации о поддержке, доступной работодателям и молодежи, посетите страницу Plan for Jobs: gov.uk/plan-for-jobs.

profile-sample2
История земли и моря: пять приморских городов
28-07-2021
profile-sample2
В Великобритании начался кадровый голод
28-07-2021
profile-sample2
Лучшие пляжи и прибрежные города Великобритании
28-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.