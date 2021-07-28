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Создаем летнее настроение

Создаем летнее настроение

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

Британская погода в этом году играет в шахматы: то неделями жара, то потоп. Но все надеются, что август – месяц отпусков – будет удачным и мы сможем насладиться отдыхом на острове (ведь далеко не все решатся поехать куда-нибудь за пределы страны). Поэтому и рубрика у нас в этот раз летняя, и благодаря нашей подборке вы даже в пасмурную погоду сможете создать себе настоящее теплое настроение.

Шелковые аксессуары Kat&Lorlena
От £12 // katandlorlena.com

Бренд, созданный мамой и дочкой в прошлом году, быстро набирает популярность – и не случайно. В каждую коллекцию аксессуаров для волос входят резинки и ободки, сделанные вручную из натурального переработанного шелка, причем продукция изготовлена в Англии. Удивительно сочные и неповторимые принты – визитная карточка бренда. Катя – дизайнер по текстилю, она создает принты для таких компаний, как Liberty London, Etro, Anthropologie и многие другие. Выбрать один принт из всего разнообразия сложно: вам непременно захочется три, а может, пять или вовсе все, что есть в наличии. Но красота не единственная причина, почему нужно обязательно попробовать эти аксессуары: они изготовлены из натурального шелка и полезны для волос.

Шелк, как и наша кожа, состоит из восемнадцати аминокислот, и по своей структуре шелковая нить похожа на наши волосы. Гладкая шелковая ткань не вредит волосам, не цепляет и не царапает их, а наоборот, позволяет им скользить. Кроме того, шелк не вытягивает влагу из волос, а помогает ее удержать. Я уже много лет сплю только на шелковых наволочках, поэтому переход на шелковые аксессуары для волос – логичное решение, тем более когда они такие красивые!

Molly Botanical Set (£32) – это набор из ободка и резинки для волос с изображением ярких сочных фруктов и ягод: лимоны, виноград, черешня, персики на темно-синем фоне будут выигрышно смотреться с любым нарядом.

Аромат морского побережья: Sea Foam от Art de Parfum
£114 за 50 мл // artdeparfum.com

Sea Foam – запах свободы. Помните, как в детстве вы взволнованно бежали к песчаным дюнам, чтобы впервые за год увидеть море? Как глубоко вдыхали соленый морской воздух и предвкушали отдых, приключения и веселье? Именно такие ностальгические чувства вызывает Sea Foam от Art de Parfum. Роскошный концентрированный экстракт (чистый парфюм) создан из натуральных масел и эссенций, которые напоминают морское побережье: соль, сладость цветочных нектаров, свежий воздух, аромат водорослей, запах трав на дюнах…

Аромат открывается смесью освежающих цитрусовых нот – бергамота, лимона, зелени и пряных травяных тонов лаврового листа. Когда резкая яркость цитрусовых и трав ослабевает, композиция раскрывается нотами водорослей, влажных от морской воды, богатых минералами и солями. Он пахнет, как наша кожа после купания в море, чем-то соленым, теплым и чистым. Затем начинают звучать ветивер, который напоминает травянисто-зеленый запах соленого тростника, растущего на песчаных дюнах, коряга с легкими нотками дыма и сухой древесины, молочный инжир и сандаловое дерево.

Верхние ноты: бергамот, лавр. Ноты сердца: гваяковое дерево, экстракт морских водорослей, лист инжира. Базовые ноты: коряги, морская соль, сандал.

Защищаем волосы от солнца

Солнце поднимает настроение, поэтому мы стараемся провести как можно больше времени в парке, на пляже, в саду. Однако несмотря на то, что мы уже привыкли использовать защитные средства для кожи с SPF, мы часто забываем защищать волосы, а ведь солнце оказывает на них губительное влияние, высушивая их и делая более ломкими.

Креативный директор бренда Centred Киран Тюдор говорит: «Ультрафиолетовые лучи обесцвечивают волосы, делают их блеклыми и сухими, ослабляют структуру волос за счет удаления пигмента. Кожа головы также подвержена повреждениям из-за длительного пребывания на солнце», – и предлагает три способа, как защитить волосы от солнечных лучей.

1. Наносите спрей для защиты от ультрафиолета. «Используйте спрей для защиты волос, такой как Unwind Detangling Primer (£18 за 100 мл), прежде чем подвергать волосы воздействию солнечных лучей. Праймер для распутывания волос обладает отличными солнцезащитными свойствами благодаря своему составу, содержащему глицерин и пантенол. Оба вещества удерживают влагу, выравнивают слой кутикулы, который помогает защитить внутреннюю сердцевину волос от повреждений. Вы можете повторно наносить его в течение дня, даже после плавания, чтобы сохранить влагу после соленой воды или хлорки в бассейне; бонус – приятный аромат духов для волос», – советует Киран.

2. Не забывайте про кожу головы. Лучшая защита – головной убор, однако легкий слой быстро впитывающегося и не оставляющего белую пленку солнцезащитного крема на пробор поможет дополнительно защитить кожу головы.

3. Глубокое восстановление. «В летние месяцы важно использовать глубоко кондиционирующую маску. Ежедневный кондиционер Calma (£22 за 250 мл) обладает богатой консистенцией. В его состав входят питательное масло жожоба, масло семян камелии японской и гидролизованного протеина пшеницы. Нанесите кондиционер на предварительно вымытые волосы (от середины длины до кончиков) и оставьте на несколько часов или даже на ночь, чтобы восстанавливающие ингредиенты максимально проникли в волос. Вы даже можете нанести кондиционер на влажные волосы и оставить его на весь день на солнце, особенно если вы обладательница густых волнистых волос», – такова рекомендация Киран.

Яркий макияж с Urban Retreat

Ну и, конечно, какая пляжная вечеринка без яркого макияжа? В этом сезоне делаем акцент на глаза!

Сиреневые веки с палеткой теней Funky Town (£19,50)

Палитра из девяти оттенков, от нюдовых до сирени и блесток, прекрасно подойдет для того, чтобы создать летний макияж – как пляжный и дневной, так и вечерний.

Игра с цветами с палеткой теней Boom Town (£25)

Раскройте свой творческий потенциал с тематической палеткой для летних фестивалей! Сочетание ярких пигментированных красочных матовых оттенков и четырех металлических мерцающих мгновенно оживит ваш образ.

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