Денежный бонус от Tesco для новых сотрудников

Компания заплатит £1000 водителям-новичкам

Деньги предоставят водителям грузовиков, которые устроятся на работу в компанию до конца сентября. Объявление о бонусе было опубликовано в тексте вакансии, размещенной на сайте Tesco.

Таким образом, крупнейшая розничная сеть Великобритании стремится решить проблему острого дефицита работников. К этому привел ряд причин: «Брекзит», пандемия коронавируса и изменения в налогообложении, которые вынудили некоторых водителей уволиться. Кроме того, из-за роста популярности доставки продуктов на дом, многие водители смогли подобрать себе новую работу, которая не предполагает долгие ночные поездки.

С дефицитом продуктов столкнулись супермаркеты по всей стране. После резкого увеличения спроса с полок пропали некоторые товары, например, такие как мороженое, салат и пиво. Проблема усугубляется тем, что большему числу водителей, складских работников и сотрудников магазинов, пришлось самоизолироваться после получения уведомления от приложения NHS о контакте с заболевшими ковидом.

Со своей стороны, правительство также попыталось решить проблему нехватки водителей, увеличив количество часов, в течение которых они могут работать без перерыва. Также были предприняты меры по предоставлению дополнительных возможностей для обучения. Но торговые организации заявляют, что это не решает проблему, поскольку на обучение нового водителя грузового автомобиля может уйти более шести месяцев.

Источник: The Guardian.