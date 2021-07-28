В Великобритании начался кадровый голод

Удастся ли правительству решить проблему дефицита рабочей силы в стране?

«Брекзит» и пандемия стали виновниками того, что Соединенное Королевство лишилось весомой части персонала в разных сферах экономики. Особенно пострадали производственный и строительный секторы, гостиничный и ресторанный бизнес, а также транспортная и логистическая отрасль. Кроме того, не хватает финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров. Столь масштабного кадрового голода страна не испытывала с 1997 года. К чему это может привести и как вернуть иностранных работников?

Кого не хватает?

На сегодняшний день Великобритания испытывает острую потребность в представителях совершенно разных профессий. К примеру, как пишет Daily Mail, в секторе логистики требуется около 100 тыс. водителей грузовиков, в мясоперерабатывающей промышленности вакантны около 15 тыс. рабочих мест (это более 10% всей рабочей силы, занятой в отрасли, от уборщиков и упаковщиков до квалифицированных мясников). Также наблюдается дефицит работников службы безопасности – спрос на них за последние три месяца вырос аж на 400%.

В сфере здравоохранения зарегистрировано 143 тыс. вакансий, и это без учета обнародованных еще до пандемии планов правительства по дополнительному набору 50 тыс. медсестер и 6 тыс. врачей к 2024 году. В домах престарелых на каждую десятую должность требуется персонал. Не хватает также сантехников, электриков и плотников.

Нехватка персонала может помешать развитию британской экономики, которая в последнее время восстанавливается рекордными темпами. Ведь из-за того, что работодатели не могут найти персонал, многие предприятия существенно сократили часы работы или вынуждены были вовсе закрыться.

Рестораны опустели

Особенно негативно ситуация отразилась на общепите. Например, представители британской сети пабов Greene King заявили о временном прекращении работы 33 своих заведений из-за обязательной самоизоляции большого количества сотрудников, контактировавших с больными посетителями.

Несколько ресторанов в Северо-Западной Англии, расположенных в туристических местах, то есть ориентированных в большинстве своем на путешествующих британцев, у которых нет возможности лететь за границу, объявили о закрытии из-за нехватки персонала. «Это был успешный ресторан, но сейчас здесь просто нет работников», – отметил владелец одного из объектов Ричард Берри в интервью местной газете Westmorland Gazette.

Популярный лондонский ресторан французской кухни Le Gavroche, имеющий две звезды Мишлен, также испытывает трудности. Если раньше столики тут надо было бронировать за три месяца, то теперь они остаются пустыми в обеденное время. «Нам невероятно обидно, но мы сообщаем о том, что теперь будем открывать ресторан только для ужинов с 17:00», – написал в своем обращении к клиентам на сайте ресторана его владелец и шеф-патрон Мишель Ру.

Бизнесмены отмечают парадоксальность ситуации. Сначала рестораторы потеряли клиентов из-за карантина, а теперь, когда заведения снова открылись, у их владельцев нет возможности найти персонал. Такой дефицит связан не только с новыми иммиграционными правилами после «Брекзита», но и с пандемией.

Поддержка остановлена

Одним из факторов, повлиявших на усугубление проблемы нехватки персонала, видимо, является зависимость правительства от схемы сохранения рабочих мест (схема вынужденного отпуска): по ее условиям около 2,4 млн британцев, получающих выплаты, не могут перейти на другую работу. При этом большая часть этих работников занята на местах, которые перестанут существовать после прекращения государственной поддержки. Тем не менее пока они не могут найти работу в другом месте, так как там у них не будет права воспользоваться схемой.

«Схема вынужденного отпуска превратилась из спасения в проблему. Поддержка, необходимая при входе в режим изоляции, стала сейчас, на выходе, препятствием для поиска нового персонала», – заявил основатель сети пабов Punch Taverns Хью Осмонд. Бизнесмен просит правительство субсидировать создание новых рабочих мест, а не поддерживать те рабочие места, которые скоро перестанут существовать.

Правительство услышало бизнесменов и пошло им навстречу: в начале июля министр финансов Риши Сунак объявил об окончании программы поддержки рабочих мест. И это несмотря на то, что еще в марте правительство рассказывало о планах по ее продлению до конца сентября. Напомним, что по программе власти выплачивали до 80% от средней заработной платы (не более £2,5 тыс.) каждому, кто временно остался без работы из-за пандемии.

Они не могут вернуться

Почему Великобритания столкнулась со столь масштабным дефицитом кадров? Первая волна оттока рабочих началась еще пять лет назад, после того как Великобритания решила выйти из Европейского союза. Во время пандемии эта тенденция из-за блокировок резко возросла. Многие работники вернулись на родину или отправились в Германию и Нидерланды – в результате теперь британские предприятия не могут заполнить имеющиеся вакансии, ведь новые визовые правила после «Брекзита» серьезно затрудняют въезд в страну некоторым категориям персонала. Например, работникам мясоперерабатывающей промышленности попросту не хватает баллов для въезда.

Как пишет The Guardian, согласно результатам опроса Британской торговой палаты, за последние три месяца 52% предприятий не смогли найти сотрудников. На сегодняшний день около 1,5 млн работников не могут въехать в Великобританию из-за ограничений в связи с пандемией.

Дайте временные визы

Бизнесмены призывают правительство упростить наем рабочих из стран Евросоюза. Согласно принятым после «Брекзита» иммиграционным правилам, граждане ЕС не имеют автоматического права на работу в Великобритании, а приоритет отдается высококвалифицированным сотрудникам.

По мнению представителей британских судоходных компаний, в ближайшее время Соединенное Королевство может столкнуться с кризисом доставки из-за нехватки водителей. Например, немецкая компания по производству сладостей Haribo не может доставлять продукцию попросту из-за того, что у предприятия нет водителей.

Супермаркеты тоже рискуют увидеть разрушение цепочек поставок из-за нехватки рабочей силы. Так, владельцы пряничного магазина в деревне Грасмер сообщили, что потратили более £5 000 на рекламу четырех вакансий для сотрудников, и все безрезультатно.

Все эти случаи стали причиной обращения руководителей автотранспортных предприятий к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой увеличить доступ на рынок труда Евросоюза. Например, для того, чтобы решить проблему дефицита кадров в логистике, можно было бы ввести временные рабочие визы для водителей больших траков.

Болеть или не болеть?

Власти надеялись, что отмена ковид-ограничений может существенно изменить расклад и вернуть работников из других стран обратно в Великобританию. Однако ситуация усугубилась необходимостью для жителей Британии самоизолироваться на десять дней после контакта с зараженным человеком, о котором приходит оповещение от Национальной службы здравоохранения.

Приложение, которое сообщает человеку о контакте с зараженным, начиная с сентября загрузили более 26 млн человек в Англии и Уэльсе. На фоне возобновления распространения вируса в Великобритании сотни тысяч людей, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, самоизолируются в течение десяти дней после сообщения от приложения. В числе самоизолированных – все больше рабочих, включая водителей доставки, что, в свою очередь, приводит к пустым полкам в супермаркетах и ​​перманентным паническим закупам со стороны встревоженных потребителей.

Правительство прогнозирует, что этим летом ежедневное число заражений вырастет как минимум вдвое и составит 100 тыс. человек, а число людей, которым будет приходить сигнал от приложения, потенциально может вырасти до более чем 1 млн в неделю. Не надо быть экспертом, чтобы представить, какому количеству жителей страны придется самоизолироваться в условиях безмасочного режима. В основном это будут работники заведений с массовым скоплением людей: магазинов, мест общепита, больниц и т. д. А с учетом и без того сложной ситуации с нехваткой рабочих рук проблема может совершенно выйти из-под контроля.

Не желая допустить дальнейшего усугубления положения и испытывая растущее давление со стороны владельцев предприятий из разных секторов экономики, правительство решило разрешить критически важным работникам, получившим отрицательный результат теста, продолжать работать, даже если они были уведомлены приложением о необходимости самоизоляции.

Кроме того, британцы решились и на особую борьбу с самоизоляцией: люди удаляют приложение или отключают Bluetooth во время походов в общественные места. Все это может вывести ситуацию из-под контроля: вирус будет распространяться беспрепятственно, при этом никто не будет знать, сколько на самом деле человек в стране заражено. Зато будет достигнута цель формирования коллективного иммунитета, о которой еще год назад говорил Борис Джонсон.

Думается, что в отсутствие иностранных работников проблема дефицита кадров ставит британцев перед непростым выбором: болеть втихую и работать или самоизолироваться и ждать стагнации экономики. Ведь если ситуация не стабилизируется, то неизменно произойдет повышение цен, нехватка продуктов питания, рост коммунальных счетов и счетов за ремонт, а также повышение в целом инфляции в стране.

ВСТАВКА.

«Перепрофилировались»

Если одни компании закрываются, то в других сотрудники меняются должностями. Так, работники склада одной из крупнейших оптовых продовольственных компаний Brakes временно стали помощниками водителей и теперь осуществляют доставку товаров. Есть и примеры того, как руководители переходят на производство. Например, генеральный директор кондитерской фирмы Higgidy Рейчел Келли помогает упаковывать товар. А владелец роскошного отеля Burgh Island Джайлс Фукс признался, что из-за нехватки рабочих сам моет посуду за гостями. Конец вставки.

ВСТАВКА.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, пандемия лишила рабочих мест 22 млн людей в мире. В основном это молодые и низкоквалифицированные рабочие в сфере услуг и туризма. Конец вставки.