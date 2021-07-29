Аманда Притчард станет главой NHS

Впервые ведомство возглавит женщина

Аманда Притчард официально станет исполнительным директором NHS Англии 1 августа, сменив Саймона Стивенса, который занимал эту должность на протяжении семи лет. Она станет первой женщиной, возглавившей NHS, с момента создания службы в 1948 году.

Притчард проработала в NHS более двадцати лет. В течение последних двух лет она была начальником операционного управления NHS England, а до этого на протяжении семи лет возглавляла Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

В своем заявлении Притчард отметила, что для нее большая честь оказаться первой женщиной во главе Национальной службы здравоохранения, тем более что три четверти персонала составляют именно женщины. «Я всегда невероятно гордилась тем, что работаю в системе здравоохранения. Особенно в течение последних 18 месяцев, когда медсестры, врачи, терапевты, парамедики, фармацевты, носильщики, уборщики и другой персонал делали потрясающую работу по борьбе с пандемией коронавируса», – сказала Притчард.

Премьер-министр поздравил Аманду Притчард с назначением.

Источник: The Guardian.