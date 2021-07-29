﻿﻿﻿﻿﻿

Самоизоляция для вакцинированных в США и ЕС отменяется

Самоизоляция для вакцинированных в США и ЕС отменяется
Фото: 123rf.com

Изменения вступят в силу 2 августа

Путешественники, прошедшие вакцинацию в США или ЕС, будут освобождены в Англии, Шотландии и Уэльсе от самоизоляции по прибытии из стран желтого списка. Министр транспорта Грант Шеппс отметил, что правило будет действовать только для людей, которые вакцинированы препаратом, одобренным в ЕС или США. При этом последний компонент прививки должен быть получен не позднее чем за 14 дней до поездки.

Путешественникам по-прежнему нужно будет пройти экспресс-тест или тест ПЦР перед отъездом, после чего повторить ПЦР-тест на второй день после прибытия в страну. Дети до 18 лет, постоянно проживающие в США и ЕС, будут освобождены от самоизоляции. При этом детям до 5 лет не нужно сдавать тесты, детям от 5 до 10 лет необходимо лишь пройти тест ПЦР на второй день после прибытия, а детям от 11 до 17 лет – и перед отъездом, и по прибытии.

Более жесткие правила будут действовать для Франции. Эта страна находится в желтом списке, однако прибывающим оттуда все еще нужно самоизолироваться, даже если они прошли вакцинацию.

В организации Airlines UK, представляющей крупных перевозчиков, заявили, что смягчение ограничений станет «спасательным кругом для тысяч компаний, зависящих от международных путешествий».

Кроме того, со 2 августа (после 16 месяцев перерыва) из Англии смогут отправляться международные круизные лайнеры.

Источник: BBC.

profile-sample2
Аманда Притчард станет главой NHS
29-07-2021
profile-sample2
На юго-запад Великобритании надвигается шторм «Эверт»
29-07-2021
profile-sample2
Лондон вновь назван лучшим городом для учебы
29-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.