Самоизоляция для вакцинированных в США и ЕС отменяется

Изменения вступят в силу 2 августа

Путешественники, прошедшие вакцинацию в США или ЕС, будут освобождены в Англии, Шотландии и Уэльсе от самоизоляции по прибытии из стран желтого списка. Министр транспорта Грант Шеппс отметил, что правило будет действовать только для людей, которые вакцинированы препаратом, одобренным в ЕС или США. При этом последний компонент прививки должен быть получен не позднее чем за 14 дней до поездки.

Путешественникам по-прежнему нужно будет пройти экспресс-тест или тест ПЦР перед отъездом, после чего повторить ПЦР-тест на второй день после прибытия в страну. Дети до 18 лет, постоянно проживающие в США и ЕС, будут освобождены от самоизоляции. При этом детям до 5 лет не нужно сдавать тесты, детям от 5 до 10 лет необходимо лишь пройти тест ПЦР на второй день после прибытия, а детям от 11 до 17 лет – и перед отъездом, и по прибытии.

Более жесткие правила будут действовать для Франции. Эта страна находится в желтом списке, однако прибывающим оттуда все еще нужно самоизолироваться, даже если они прошли вакцинацию.

В организации Airlines UK, представляющей крупных перевозчиков, заявили, что смягчение ограничений станет «спасательным кругом для тысяч компаний, зависящих от международных путешествий».

Кроме того, со 2 августа (после 16 месяцев перерыва) из Англии смогут отправляться международные круизные лайнеры.

Источник: BBC.