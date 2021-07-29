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Лондон вновь назван лучшим городом для учебы

Лондон вновь назван лучшим городом для учебы
Фото: 123rf.com

Столица сохраняет лидирующие позиции три года подряд

Ежегодно компания QS Quacquarelli Symonds составляет рейтинг лучших городов для обучения. Города оцениваются по ряду критериев, важных для студентов вузов: ценовая доступность, качество жизни, стандарты университетов и мнение выпускников. Результаты основываются на опросе 85 тыс. студентов и абитуриентов по всему миру. В рейтинг включают города с населением не менее 250 тыс. человек, где есть не менее двух университетов, вошедших в мировой рейтинг университетов QS.

Столица Великобритании считается лучшим городом для обучения благодаря широким возможностям для поступления иностранных студентов и карьерного роста выпускников. Студенты учебных заведений Лондона очень высоко оценили Лондон за выдающиеся культурные, экономические и образовательные возможности.

Бен Соутер, директор по исследованиям компании QS, отметил: «В Лондоне расположены два из десяти лучших в мире университетов, и он остается ведущим образовательным центром мира. Однако рост числа случаев заражения коронавирусом и сохраняющиеся эффекты «Брекзита» могут подорвать лидерство Лондона».

Источник: The Guardian.

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