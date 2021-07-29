Лондон вновь назван лучшим городом для учебы

Столица сохраняет лидирующие позиции три года подряд

Ежегодно компания QS Quacquarelli Symonds составляет рейтинг лучших городов для обучения. Города оцениваются по ряду критериев, важных для студентов вузов: ценовая доступность, качество жизни, стандарты университетов и мнение выпускников. Результаты основываются на опросе 85 тыс. студентов и абитуриентов по всему миру. В рейтинг включают города с населением не менее 250 тыс. человек, где есть не менее двух университетов, вошедших в мировой рейтинг университетов QS.

Столица Великобритании считается лучшим городом для обучения благодаря широким возможностям для поступления иностранных студентов и карьерного роста выпускников. Студенты учебных заведений Лондона очень высоко оценили Лондон за выдающиеся культурные, экономические и образовательные возможности.

Бен Соутер, директор по исследованиям компании QS, отметил: «В Лондоне расположены два из десяти лучших в мире университетов, и он остается ведущим образовательным центром мира. Однако рост числа случаев заражения коронавирусом и сохраняющиеся эффекты «Брекзита» могут подорвать лидерство Лондона».

Источник: The Guardian.