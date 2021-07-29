На юго-запад Великобритании надвигается шторм «Эверт»

Первый «именной» летний шторм 2021 года обрушится на страну вечером 29 июля

Шторм «Эверт» приближается к Великобритании и Ирландии. По сообщению Met Office, 29 и 30 июля в юго-западных районах Великобритании будут наблюдаться не по сезону сильные ураганные ветры и проливные дожди. Ожидается, что скорость ветра может достигнуть 120,7 км/ч. В связи с этим Met Office объявила желтое предупреждение об опасности для Корнуолла и архипелага Силли с 9 вечера четверга до 7 утра пятницы.

По словам ведущей прогноза погоды Sky News Назанин Гаффар, за ночь «Эверт» переместится на восток. На своем пути он захватит большую часть южных и западных районов Великобритании, и в пятницу там все еще будет очень ветрено.

Вероятно, грозы пройдут в Мидлендс, Восточной Англии и на севере страны.

«Эверт» – четвертый летний шторм, которому метеорологи дали имя. До него были штормы «Фрэнсис» и «Эллен» в 2020 году и шторм «Гектор» в 2018 году.