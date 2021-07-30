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Фестиваль Winter Wonderland возвращается в Лондон

Фестиваль Winter Wonderland возвращается в Лондон
Фото: instagram.com/hydeparkwinterwonderland

Посетителей ждут традиционные развлечения в новом формате

Winter Wonderland в Гайд-парке – одно из самых ярких рождественских мероприятий в Лондоне. В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса, однако теперь фестиваль возвращается. Winter Wonderland порадует посетителей ярмарочными аттракционами (их будет более двухсот), самым большим в Великобритании катком под открытым небом и мастер-классами по созданию ледяных скульптур. Не обойдется фестиваль и без вкусной еды и напитков. Winter Wonderland пройдет с 19 ноября 2021 года по 3 января 2022 года, часы работы – с 10:00 до 22:00 во все дни, кроме Рождества.

Winter Wonderland – 2021 будет несколько отличаться от предыдущих фестивалей. В этом году желающим посетить зимнюю сказку необходимо будет заранее забронировать время. Благодаря этому руководство парка сможет контролировать число посетителей, что необходимо для обеспечения безопасности. К тому же так у гостей будет гораздо больше простора, чтобы насладиться праздничными угощениями и получить позитивные эмоции от фестиваля.

Забронировать время можно будет с 5 августа. Бронирование посещения в непиковые часы будет бесплатным, в стандартные часы – £5, а в час пик – £7,50. Кроме того, гости, которые заранее потратят £20 на аттракционы, еду или напитки, смогут получить бесплатный входной билет (при единовременном бронировании).

Подробнее о фестивале здесь.

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