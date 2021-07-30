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Редкая книга о Гарри Поттере продана за £80 тыс.

Редкая книга о Гарри Поттере продана за £80 тыс.
Фото: flickr.com/ubclibrary

Экземпляр ушел с аукциона в Северном Йоркшире

Проданная книга «Гарри Поттер и философский камень» является одним из 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных еще в первом тираже 1997 года. Большинство этих книг разошлось по библиотекам, и многие в итоге были сильно повреждены или утеряны. Ценный экземпляр, проданный на аукционе, сохранился удивительно хорошо. На странице авторских прав всемирно известная писательница указана просто как «Джоан Роулинг» (как Дж. К. Роулинг она стала подписываться позже).

Изначально предполагалось, что том будет продан примерно за £20–30 тыс., однако итоговая цена составила £80 тыс. без учета премии приобретателя (то есть платы аукционному дому от покупателя предмета торгов).

Эта цена – одна из самых высоких для работ Дж. К. Роулинг. Подписанное автором первое издание той же книги было продано в Эдинбурге в прошлом году за £125 тыс. По данным журнала Finebooks, это рекорд для европейских аукционов. В декабре 2020 года аналогичный экземпляр продали за £68 тыс. в Стаффордшире.

Источник: BBC.

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