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В центре Лондона появится мемориал жертвам Холокоста

В центре Лондона появится мемориал жертвам Холокоста
Фото: 123rf.com

Открытие запланировано на 2024 год

Планы по созданию мемориала были объявлены еще в 2016 году бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Однако тогда возникло множество разногласий по ряду вопросов, включая общественную безопасность и возможную угрозу парковой зоне Victoria Tower Gardens напротив Вестминстерского дворца, где его планируется установить. Впоследствии проект был отклонен Вестминстерским городским советом. Теперь данное решение аннулировало Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (MHCLG).

Премьер-министр Борис Джонсон приветствовал это решение, написав в Твиттере: «Мы обязаны сделать так, чтобы Холокост никогда не был забыт и о нем продолжали рассказывать будущим поколениям».

Проект создания мемориала планируют обжаловать участники кампании Save Victoria Tower Gardens, так как, по их мнению, создание мемориала вызовет противоречия в обществе.

По задумке создателей, мемориал будет состоять из двух частей. Первая – наземная – будет представлять собой 23 высокие бронзовые пластины, а в подземной части расположат учебный центр.

Источник: BBC.

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