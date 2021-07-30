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В космическое путешествие можно будет отправиться из Великобритании

В космическое путешествие можно будет отправиться из Великобритании
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило необходимый регламент

Представленный министерством транспорта регламент обеспечивает основу для регулирования космической промышленности Великобритании и позволяет совершать запуски ракет с территории страны. Также в министерстве заявили о наличии потенциальных возможностей для заключения удачных сделок на £4 млрд в течение десяти лет, что позволит создать тысячи рабочих мест и принесет пользу людям по всей стране.

Великобритания может стать первой европейской страной, которая осуществит запуск космического аппарата со своей территории. Как заявили в министерстве транспорта, в конечном итоге Великобритания станет отправной точкой для туристических полетов в космос и гиперзвуковых полетов. Также будут разработаны бизнес-планы для организации суборбитальных полетов из аэропортов в Махриханише, Сноудонии и Корнуолле.

Ожидается, что первый запуск космического аппарата с территории Великобритании состоится в 2022 году.

Министр транспорта Грант Шеппс отметил: «Мы стоим на пороге новой коммерческой космической эры. Это момент для взлета космической индустрии Великобритании, демонстрирующий стремление правительства поставить страну на передовые позиции в данной области».

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