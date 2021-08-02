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Carnegie UK Trust опубликовала отчет о благополучии британцев

Carnegie UK Trust опубликовала отчет о благополучии британцев
Фото: 123rf.com

Показатель падает несколько лет подряд

Благотворительная организация Carnegie UK Trust, предлагающая новую меру национального прогресса – валовое внутреннее благополучие (GDWe), отражающее удовлетворенность людей жизнью, – опубликовала новый отчет. Он основан на данных Национальной статистической службы (ONS) и свидетельствует о том, что снижение благополучия началось до пандемии и продолжилось после того, как в марте 2020 года был введен первый локдаун. Последняя оценка GDWe составила 6,79 из 10 для 2019/2020 года (в 2018/2019 году – 6,89). Ожидается, что результаты, которые будут опубликованы в конце года за 2020/2021 год, станут еще более удручающими. Подобная ситуация требует срочного переосмысления акцентов на основе экономических данных – для оценки восстановления после пандемии.

Депутат от Зеленой партии Англии и Уэльса Кэролайн Лукас отметила, что анализ выявил «тревожный спад в общественном благополучии». По ее мнению, это говорит о том, что приоритеты правительства не работают на людей.

По имеющимся данным, в Англии число чувствующих себя одинокими взрослых растет с 2017 года и за последний год увеличилось на 44%, с 2,6 до 3,7 млн. В то же время доверие к правительству находится на рекордно низком уровне после падения почти на 40% с 2018/2019 года по 2019/2020 год (с 31 до 19%).

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