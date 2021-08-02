﻿﻿﻿﻿﻿

Победы британских спортсменов на Олимпиаде-2020

Победы британских спортсменов на Олимпиаде-2020
Фото: instagram.com/teamgb

Team GB покоряет Токио

Данкан Скотт стал первым британским спортсменом, выигравшим четыре медали на одной Олимпиаде. Он стал рекордсменом среди представителей Соединенного Королевства после того, как завоевал серебро в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. До этого Скотт выиграл золото в мужской эстафете 4×200 метров вольным стилем, стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете на 200 метров комплексным плаванием.

Всего британские пловцы завоевали восемь медалей на Олимпиаде-2020. Таким образом, они побили рекорд Олимпийских игр 1908 года в Лондоне, когда спортсменам удалось получить в свою копилку семь медалей.

Главный тренер Великобритании по плаванию Билл Фернисс сказал, что отсрочка соревнований на год из-за пандемии коронавируса помогла команде: за счет этого удалось привлечь больше талантливых юниоров. Фернисс заявил: «Я думаю, что команда, с которой мы приехали сюда, отличается от той, которая была бы у нас в прошлом году. Благодаря этому мы стали сильнее в некоторых аспектах».

От пловцов не отстают и другие спортсмены. Так, велосипедистка Шарлотта Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле. Она стала первой женщиной, сделавшей сальто на 360 градусов на соревнованиях по фристайлу.

profile-sample2
У голливудской киностудии появится отделение в Великобритании
02-08-2021
profile-sample2
Водители поддерживают снижение лимита скорости
02-08-2021
profile-sample2
Carnegie UK Trust опубликовала отчет о благополучии британцев
02-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.