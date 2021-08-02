Победы британских спортсменов на Олимпиаде-2020

Team GB покоряет Токио

Данкан Скотт стал первым британским спортсменом, выигравшим четыре медали на одной Олимпиаде. Он стал рекордсменом среди представителей Соединенного Королевства после того, как завоевал серебро в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. До этого Скотт выиграл золото в мужской эстафете 4×200 метров вольным стилем, стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете на 200 метров комплексным плаванием.

Всего британские пловцы завоевали восемь медалей на Олимпиаде-2020. Таким образом, они побили рекорд Олимпийских игр 1908 года в Лондоне, когда спортсменам удалось получить в свою копилку семь медалей.

Главный тренер Великобритании по плаванию Билл Фернисс сказал, что отсрочка соревнований на год из-за пандемии коронавируса помогла команде: за счет этого удалось привлечь больше талантливых юниоров. Фернисс заявил: «Я думаю, что команда, с которой мы приехали сюда, отличается от той, которая была бы у нас в прошлом году. Благодаря этому мы стали сильнее в некоторых аспектах».

От пловцов не отстают и другие спортсмены. Так, велосипедистка Шарлотта Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле. Она стала первой женщиной, сделавшей сальто на 360 градусов на соревнованиях по фристайлу.