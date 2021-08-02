У голливудской киностудии появится отделение в Великобритании

Предполагаемая стоимость проекта – £700 млн

Инициатива принадлежит компаниям Blackstone Real Estate Partners и Hudson Pacific Properties – владельцам голливудской киностудии мирового уровня Sunset Studios. Производство фильмов и телепрограмм в Великобритании становится все более привлекательным для зарубежных компаний. Причина этого – налоговые льготы в стране и высокий спрос на новую продукцию, вызванный ростом стриминговых платформ, таких как Netflix, Amazon Prime и Apple TV.

Новый комплекс, позиционирующийся как расширение Sunset Studios, должен стать крупнейшей кино- и телестудией в Великобритании, с 15–25 павильонами. По некоторым данным, он будет приносить в бюджет около £300 млн в год. В настоящее время в группу Sunset Studios входят три студии в Калифорнии, а на прошлой неделе было объявлено о планах создать четвертую – Sunset Glenoaks.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал проект, заявив, что это отличная новость для британской кино- и телеиндустрии.

Рядом с городом Броксборн, где планируют построить новую студию, если на это дадут разрешение власти, находится район, прозванный «британским Голливудом». Это неспроста: здесь расположились независимая студия Elstree Studios, где снимаются «Паддингтон» и сериал Netflix «Корона», и студия Warner Brothers, где в настоящее время проходят съемки третьего фильма «Фантастические твари».

Источник: The Guardian.