Водители поддерживают снижение лимита скорости

Ограничения повысят безопасность на дорогах

Компания RAC провела опрос среди 2 100 водителей, который показал, что 72% из них поддерживают снижение скоростного лимита в дождливую или влажную погоду. По их мнению, это позволит повысить безопасность и привить водителям правильные навыки. В настоящий момент ограничение по скорости на автомагистралях составляет 112 км/ч (70 миль в час).

По данным министерства транспорта, в 2019 году 246 человек погибли или серьезно пострадали, когда дорожное покрытие было влажным или полностью покрытым водой. Еще в 2017 году этот показатель был значительно меньше – тогда он составил 203 человека.

Представитель RAC Род Деннис отметил: «По статистике, в Великобритании одни из самых безопасных автомагистралей в Европе. Но тот факт, что с 2012 года число несчастных случаев любой степени тяжести не сокращалось, является основанием для рассмотрения различных мер, которые помогут снизить количество жертв». Многие водители самостоятельно снижают скорость в неблагоприятной обстановке, однако слишком высокая скорость в этих условиях и скользкие дороги все еще остаются в десятке самых частых причин аварий на автомагистралях, добавил Деннис.