Halifax вводит рекордно низкую ставку по ипотеке

В течение пяти лет фиксированная выплата составит 0,98%

Рекордно низкая ставка для ипотечных кредитов от Halifax (five-year fixed-rate mortgage) была анонсирована на фоне ценовой войны между банками и строительными организациями, обострившейся с апреля текущего года из-за борьбы за клиентов на быстро растущем рынке недвижимости.

Также Halifax объявил о введении двухлетнего показателя в размере 0,9% для сделок с фиксированной ставкой (two-year fixed-rate). Оба предложения Halifax доступны для рефинансирования клиентам, внесшим депозит в размере не менее 40% и заплативших комиссию в размере £1 499. Заключить сделки по минимальной ставке можно будет только у ипотечных брокеров, выбранных компанией. Предложение Halifax действует для ипотечных кредитов на сумму от £25 тыс. до 1 млн.

По данным аналитиков Moneyfacts, показатель 0,98% стал самым низким из зафиксированных с 2007 года.