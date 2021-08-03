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Конкурент Tesla планирует наладить производство в Великобритании

Конкурент Tesla планирует наладить производство в Великобритании
Фото: instagram.com/rivianofficial

Компания Rivian ведет переговоры с правительством

Rivian уже владеет предприятием в США – бывшим заводом Mitsubishi в Иллинойсе. Сейчас компания рассматривает возможность строительства завода неподалеку от Бристоля, где будут производить электромобили. Это означает, что Rivian планирует продажу своей продукции не только в США, но и на британском и европейском рынках.

Отмечается, что у Великобритании есть конкуренты в лице других европейских стран. На данный момент  Rivian параллельно ведет переговоры с правительствами Германии и Нидерландов. Решение о том, где строить завод: в Великобритании или на континенте, – должно быть принято в ближайшие несколько месяцев.

Среди акционеров Rivian – компании Amazon и Ford. С первой у производителя электромобилей также заключен договор на производство 100 тыс. фургонов, которое планируется запустить в этом году. Ford же намерен сотрудничать с Rivian в разработке электромобиля, поэтому инвестировал в нее £361 млн.

По сообщению SkyNews, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был проинформирован о переговорах и очень заинтересовался их ходом.

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