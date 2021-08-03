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Королевский монетный двор выпустил памятные монеты в честь «Алисы в Зазеркалье»

Королевский монетный двор выпустил памятные монеты в честь «Алисы в Зазеркалье»
Фото: instagram.com/royalmintuk

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«Алиса в Зазеркалье», ставшая продолжением «Приключений Алисы в Стране чудес», была опубликована в 1871 году. По случаю юбилея книги Королевский монетный двор выпустил две памятные монеты номиналом 5 фунтов стерлингов. На первой (она была выпущена в июле этого года) изображена встреча Алисы с Чеширским котом. На второй запечатлен момент знакомства главной героини с близнецами Траляля и Труляля.

Дизайн обеих монет был разработан валлийский художницей Фион Гвиллим и скульптором Эммой Нобл и основан на оригинальных иллюстрациях к книге, созданных сэром Джоном Тенниелом.

Директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан сказала: «Я уверена, что серия «Приключения Алисы в Стране чудес» будет популярна среди коллекционеров. Она заинтересует людей всех возрастов».

Выпуск монеты в 5 фунтов стерлингов обычно приурочен к важным для королевской семьи событиям. Первая памятная монета была отчеканена в 1990 году по случаю 90-летия королевы-матери – Елизаветы Боуз-Лайон. Но некоторые из них отмечают и исторические события, например 500-летие восшествия на престол Генриха VIII и Олимпийские игры 2012 года.

Источник: BBC.

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Королевский монетный двор выпустил памятные монеты в честь «Алисы в Зазеркалье»
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