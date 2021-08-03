После отмены furlough Британию ждет рост безработицы

Схема перестанет действовать в конце сентября 2021 года

По словам специалистов Национального института экономических и социальных исследований (National Institute of Economic and Social Research, NIESR), окончание действия государственной схемы furlough заставит около 150 тыс. человек встать в очередь на пособие по безработице. Это произойдет вне зависимости от темпов экономического роста, которые после снятия коронавирусных ограничений становятся все выше.

В отчете NIESR сообщается, что прогноз экономического роста на 2021 год изменился с 5,7 на 6,8%, а значит, Великобритания претендует на роль наиболее активно развивающейся страны G7 в 2021 году. При этом уровень безработицы вырастет с 4,8% в настоящее время до 5,4% после того, как программа furlough будет свернута (ранее прогнозировался более резкий рост).

В то же время министр финансов Риши Сунак уверен: стремление многих работодателей нанять новых сотрудников означает, что подавляющее большинство тех, кто сейчас находится на furlough, найдет работу.

Следует отметить, что в последнее время в Великобритании наблюдался дефицит работников в связи с тем, что многим пришлось самоизолироваться после получения уведомления от приложения NHS.

Источник: The Guardian.