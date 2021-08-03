﻿﻿﻿﻿﻿

После отмены furlough Британию ждет рост безработицы

После отмены furlough Британию ждет рост безработицы
Фото: 123rf.com

Схема перестанет действовать в конце сентября 2021 года

По словам специалистов Национального института экономических и социальных исследований (National Institute of Economic and Social Research, NIESR), окончание действия государственной схемы furlough заставит около 150 тыс. человек встать в очередь на пособие по безработице. Это произойдет вне зависимости от темпов экономического роста, которые после снятия коронавирусных ограничений становятся все выше.

В отчете NIESR сообщается, что прогноз экономического роста на 2021 год изменился с 5,7 на 6,8%, а значит, Великобритания претендует на роль наиболее активно развивающейся страны G7 в 2021 году. При этом уровень безработицы вырастет с 4,8% в настоящее время до 5,4% после того, как программа furlough будет свернута (ранее прогнозировался более резкий рост).

В то же время министр финансов Риши Сунак уверен: стремление многих работодателей нанять новых сотрудников означает, что подавляющее большинство тех, кто сейчас находится на furlough, найдет работу.

Следует отметить, что в последнее время в Великобритании наблюдался дефицит работников в связи с тем, что многим пришлось самоизолироваться после получения уведомления от приложения NHS.

Источник: The Guardian.

profile-sample2
Конкурент Tesla планирует наладить производство в Великобритании
03-08-2021
profile-sample2
Halifax вводит рекордно низкую ставку по ипотеке
03-08-2021
profile-sample2
Королевский монетный двор выпустил памятные монеты в честь «Алисы в Зазеркалье»
03-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.