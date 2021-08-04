13-летняя Скай Браун завоевала бронзу на Олимпийских играх 2020

Скейтбордистка стала самым юным британским призером соревнований

Скай Браун считается самой молодой профессиональной скейтбордисткой в мире. Впервые она приняла участи в чемпионате, когда ей было 8 лет. Теперь в копилку своих достижений она добавила бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Браун также стала первым скейтбордистом из Великобритании, завоевавшим медаль на Олимпийских играх.

После неудач в первых двух заездах финала 13-летняя спортсменка завершила свою последнюю попытку с результатом 56,47, уступив только японкам Сакуре Ёсодзуми и Коконе Хираки. К слову, последней сейчас 12 лет, она стала самым юным олимпийским призером за 85 лет.

Достижение Браун кажется еще более значительным, если знать, что буквально в прошлом году она получила серьезные травмы. Во время тренировки девочка ударилась о рампу. У нее были диагностированы переломы костей черепа и руки. Тогда она призналась, что ей повезло остаться в живых.

В 2019 году Браун заняла третье место на чемпионате мира по скейтбордингу, а в следующем году она фактически обеспечила свою олимпийскую квалификацию, завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира Park World Championship в Сан-Паулу, Бразилия. В июле 2021 года она выиграла золото на престижных X Games.