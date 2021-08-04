Больных по осени считают

Начиная с сентября в Великобритании в общественных местах необходимо будет предъявлять ковид-сертификаты. Такие правила могут коснуться пабов, ресторанов, концертных залов и ночных клубов. Кроме того, власти решили начать вакцинацию подростков, которые наиболее подвержены риску заболеть. При этом статистика заражений, подскочившая после снятия коронавирусных ограничений, неуверенно, но поползла вниз. Вводимые меры вызвали неоднозначную реакцию у жителей страны, ведь большая часть взрослого населения уже вакцинирована. Многие выступают против новых правил, считая, что введение паспортов здоровья может нарушить их свободу. В свою очередь, эксперты не исключают возможности возвращения к карантину из-за поспешного снятия ограничений.

Подростки «под прицелом»

В паспорте вакцинации, который правительство планирует сделать обязательным, должны проставляться отметки о том, что человек получил две дозы вакцины либо имеет отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, пишет издание The Times. По оценкам местных властей, необходимость иметь такой документ поможет вакцинировать как можно больше молодежи – как совершеннолетних, так и подростков. Многие молодые британцы планировали пройти вакцинацию в сентябре, но из-за поспешного снятия ограничений теперь рискуют заболеть до того, как привьются.

Согласно еще одному решению, принятому властями, в ближайшее время в стране начнут прививать подростков (от 12 до 15 лет), наиболее уязвимых для вируса. Об этом рассказал заместитель министра по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави. При вакцинации будет использоваться американский препарат Pfizer: это единственная вакцина, одобренная властями для возрастной категории до 18 лет. Массовая вакцинация подростков в стране пока не ожидается.

Северная Ирландия отключила онлайн-сервис по выдаче паспортов о вакцинации. По данным министерства здравоохранения, это произошло в связи с утечкой данных. В приложении пользователи могли видеть не только свои персональные данные, но и данные других людей. Эксперты отмечают, что приложение COVIDCert NI не связано с программой NHS COVID Pass, которая используется в Англии и действует по принципу шотландского паспорта вакцинации.

Новый тип умирающих

Проанализировав информацию о летальных исходах, британские врачи определили наиболее уязвимую для болезни группу людей. Как пишет Daily Mail, эксперты пришли к выводу, что от коронавирусной инфекции сильнее всего страдают отказавшиеся от прививок британцы старше 40 лет. Кроме того, много случаев заболеваний приходится на имеющих избыточный вес, высокое давление, а также больных сахарным диабетом. Кроме того, большое значение имеет возраст: хотя вакцина в 20 раз снижает риск смерти для любого человека, у 70-летних людей риски выше в 32 раза, чем у граждан в возрастной категории 30–35 лет.

На данный момент в Британии оба прививочных компонента получило порядка 70% населения. Медики выяснили, что около 5% вакцинированных никак не реагируют на прививки. Еще у 5% обнаружился слабый иммунный ответ. Были случаи, когда граждане умирали после получения второй дозы вакцины. Одной из причин, по мнению экспертов, могло стать заражение вирусом сразу после инъекции – до того момента, когда вакцина начала действовать. «Если бы вакцинировались все, летальные исходы, опять же, были бы среди сделавших прививку, но их было бы намного меньше», – считает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшее время пандемия не закончится. По предположению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, это может быть связано с тем, что, несмотря на разъяснения властей о необходимости вакцинации, миллионы людей до сих пор не привились.

1 млрд доз вакцины британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета был продан в 170 стран. Как рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, эта вакцина поставляется без добавочной стоимости, чтобы помочь спасти жизни людей во всем мире. «Мы очень надеемся на то, что совместными усилиями сможем добиться всеобщей вакцинации до конца 2022 года и, как следствие, попрощаться с пандемией COVID-19», – отметил Джонсон.

Во многих странах Европы вакцину AstraZeneca приняли с осторожностью. Из-за обнаруженных побочных эффектов она используется только для некоторых групп населения. Такие страны, как КНДР, Норвегия и Испания, вовсе отказались от этого препарата.

Снятие ограничений: факты

После того как 19 июля в стране были сняты почти все коронавирусные ограничения, прошло больше полумесяца. С какими последствиями уже столкнулись британцы?

На сегодняшний день в мире есть яркий пример того, к чему может привести отказ от ограничительных мер. В Израиле, где уровень вакцинации достиг 80%, после отмены масочного режима был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости, и к маскам пришлось вернуться снова.

В Соединенном Королевстве снятие ограничений увеличило нагрузку на систему здравоохранения: из-за роста заболеваемости и обязательного десятидневного карантина после контакта с заболевшим больницам приходится отменять множество серьезных операций, в том числе для пациентов с онкологией.

Метро Лондона также столкнулось с последствиями. Так, на днях метрополитену пришлось на сутки закрыть одну из веток, поскольку работники, получив уведомление о контакте с больным, вынуждены были самоизолироваться.

Сообщения о контакте с больным, как известно, передаются посредством специального мобильного приложения. По опасениям экспертов, при достижении уровня заболеваемости 100 тыс. человек в день приложение не сможет работать. Что касается самой цифры, то о вероятности такого количества заражений говорили и власти – перед тем, как снять ограничения. Еще в начале июля министр здравоохранения Саджид Джавид, который сам недавно заразился COVID-19, предупредил о том, что число ежедневных заражений в стране может достигнуть такого уровня.

Кстати, вакцинирован человек или нет, он все равно может заразиться коронавирусом – в частности, повсеместно распространившимся штаммом «Дельта», – разница лишь в том, как будет протекать заболевание и какими будут его последствия.

Как отметил профессор Нил Фергюсон, советник правительства по вопросам коронавирусной инфекции, в третью волну пандемии, которую медики ожидают осенью, число ежедневно выявляемых заражений может превысить не 100 тыс., как опасается правительство, а 200 тыс. (то есть 1% населения Великобритании будет заражаться каждые три дня).

Ситуация осложняется тем, что на фоне всех коронавирусных парадоксов в Великобритании возникли сложности с тестированием: в некоторых городах тестов на COVID-19 не хватает, а в других они вообще закончились.

Естественный отбор?

Эксперты уверены, что действия британского правительства противоречат советам ВОЗ: организация рекомендует соблюдать меры предосторожности независимо от того, какой процент населения вакцинирован.

Несмотря на негативные последствия, с которыми страна уже столкнулась после снятия ограничений, премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что возвращения к масочному режиму не будет. «Если мы не возобновим нашу прежнюю жизнь в ближайшее время, я имею в виду лето и каникулы, то нам сложно будет сделать это в другое время», – сказал Джонсон, посоветовав при этом гражданам распоряжаться своими новыми-старыми свободами с осторожностью.

Возможно, в Великобритании наступила эра естественного отбора, которая, как известно, является двигателем эволюции. Как по Дарвину: выживут сильнейшие. Ну а спасение утопающих – дело рук самих утопающих… Этого ли хочет добиться Борис Джонсон, говоря о естественной иммунизации населения? Шампанское, конечно, пьют только смелые, и возможно, решения премьера продиктованы его внутренней нелюбовью к правилам (из-за этого он даже пытался избежать самоизоляции после контакта с заболевшим министром здравоохранения), но как же все остальные? А если и на самом деле во время третьей волны начнется беспрецедентный рост заражений? Что делать при таком сценарии развития событий и, главное, кто за это ответит?..