Цены на бензин достигли восьмилетнего максимума

Стоимость топлива росла 9 месяцев подряд

По данным компании RAC, средняя цена за литр бензина в настоящее время составляет 135,13 пенсов. Причина этого – подорожание нефти. В последний раз такой показатель наблюдался в сентябре 2013 года. Дизельное топливо сейчас стоит в среднем 137,06 пенсов за литр – это самая высокая цена с 2014 года.

За июль цена на литр бензина выросла на 3,4 пенса, а дизель подорожал на 2,7 пенсов за литр.

Водитель, заправляющий бензином автомобиль с 55-литровым баком, теперь платит в среднем на £3,08 больше, чем в начале июня, и на £11,47 больше, чем год назад. Водителям транспортных средств на дизеле, заправляющим бак аналогичного размера, теперь приходится тратить на £2,90 больше, чем в начале июня, и на £10,46 больше, чем в конце июля 2020 года.

По словам представителя RAC Саймона Уильямса, в ближайшее время ожидать снижения цен не следует. Он предупредил, что, если основные нефтедобывающие страны не примут новую стратегию увеличения добычи, цены на топливо могут вырасти еще больше к концу лета.

Источник: BBC.