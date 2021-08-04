Чем богаты, или Что привезти из Великобритании

Какими подарками порадовать друзей и родных? Что привезти из Туманного Альбиона? Магнитики с изображением Биг-Бена, копилки-даблдекеры и чай в баночке в виде красной будки – все это банально и ожидаемо. Сейчас среди туристов вошло в моду дарить съедобные сувениры, чтобы одариваемые могли, так сказать, попробовать страну на вкус. Впрочем, не хлебом единым жив человек, и в Британии можно найти не только необычную еду. Сохраняйте наш список идей!

«Мармайт» (Marmite)

Пасту «Мармайт» не встретишь нигде, кроме Англии. Говорят, этот полезный по свойствам продукт из дрожжей имеет уникальный пятый вкус, который не выразить словами. И пасту либо любишь, либо нет – серединки быть не может. Как же англичанам пришло в голову создать такой вкус? Как всегда, неожиданно. Один ученый заметил, что во время пивоварения остаются дрожжи. Почему бы их не использовать во благо, ведь столько витаминов пропадает! И он смог придумать, как концентрировать дрожжи и превращать в пасту. Главное достоинство продукта заключается в высоком содержании витамина В, который полезен и для крови, и для пищеварения, и для кожи; «Мармайт» даже входила в ежедневный паек солдат в Первую мировую войну. В общем, спасение от всего. Но вот запах (это уже «побочный эффект»), мягко говоря, на любителя. У одних «Мармайт» вызывает привыкание (и многие англичане с удовольствием едят ее на завтрак), у других – отвращение. Однако разочек попробовать стоит: кто знает, вдруг вашим друзьям она и вправду придется по вкусу. Только не забудьте рассказать, что едят ее, намазывая на тост тонюсеньким слоем, а не щедро загребая ложкой, как «Нутеллу».

Крампеты (crumpets)

Если вы хотите удивить друзей английскими оладьями, подарите им крампеты. Если быть точными, это скорее гостинец из Уэльса, так как блюдо пришло именно оттуда, во времена англосаксов. Крампеты – этакие круглые булочки-пышки, примерно 8 см в диаметре и толщиной 2 см. Найти их можно в любом хлебном отделе. Их обычно едят на завтрак, слегка подогретыми (можно, конечно, и не греть, но тепленькими они все же лучше), – идеально оставить их в тостере на пару минут. Дальше крампеты намазывают тонким слоем масла, джема или того же «Мармайта». Из-за своей пористой структуры они отлично впитывают что угодно, и кремы-соусы-джемы проникают в самую глубь, а не остаются на поверхности. Иногда крампет едят вместо тоста с яйцом пашот. Дарите сразу пару упаковок, так как друзья точно потребуют добавки.

«Пиммс» (Pimm’s)

Какой англичанин не любит «Пиммс» – уникальный алкогольный напиток на основе джина? Его трудно классифицировать: это и не крепкий алкоголь, и не ликер, и не настойка – в общем, что-то традиционно английское. Особенно он хорош летом, с лимонадом и фруктами. Изобрел напиток Джеймс Пимм, сын кентского фермера, в начале XIX века. Став владельцем устричного бара в Лондоне, он готовил для гостей джин с разными травами и специями, лимонадом и фруктами. Изначально напиток подавали к рыбным блюдам, но потом он настолько полюбился – как аристократам, так и простым англичанам, – что его стали пить со всем подряд. С тех пор «Пиммс» остается очень популярным. Его обычно подают с прохладным лимонадом и кусочками фруктов – лимона, клубники, яблока, иногда даже огурца, экспериментировать можно бесконечно. Ну а если результат покажется слабеньким, всегда можно добавить джин – это так по-английски.

Вустерширский соус (Worcestershire sauce)

Вустерширский, или вустерский соус – популярная английская заправка. Этот кисло-сладкий соус готовят на основе уксуса, сахара и рыбного экстракта; по вкусу он чем-то похож на соевый, но чуть-чуть слаще. Легенда гласит, что лорд Маркус Сэндис, вернувшийся в 1837 году из Бенгалии в родной Вустершир, попросил одну аптеку изготовить ему соус по привезенному им из Индии рецепту. Когда лорд пришел забирать смесь, обнаружилось, что вкус совершенно не тот, которого он ждал, поэтому он оставил соус в аптеке. Аптекари, Джон Ли и Вильям Перринс, забыли его выбросить. Через несколько месяцев они наткнулись на бутылку в подвале, попробовали содержимое и удивились: вкус изменился и оказался совсем не так плох, как им показалось на первый взгляд. Аптекари оказались проворные ребята: они нашли рецепт, оставленный лордом, и наладили производство (к слову, соус под маркой Lea&Perrins до сих пор самый популярный в Великобритании). Для чего используют вустерширский соус? Это не соус в классическом понимании, а скорее жидкая приправа: им поливают мясные блюда, например стейки, или используют как компонент других соусов и салатных заправок. Вустерширский соус входит в рецепты многих классических блюд, самое известное из которых – салат «Цезарь» (добавлять анчоусы вместо вустерширского соуса придумали позднее). Также соус отлично подойдет для коктейлей: добавьте несколько капель в «Кровавую Мэри», и вкус заиграет по-новому.

Шортбред (shortbread)

Без этого шотландского печенья не обходится ни один праздник. Самое популярное время – Рождество. Но и для остальных случаев оно прекрасно подойдет: не знаешь, что дарить, – шортбред в красивой жестяной коробке выручит при любом случае. Печенье появилось в Средние века в Шотландии. Первоначально шотландцы использовали просто высушенные остатки хлеба, но потом постепенно в хлеб стали добавлять все больше масла и меньше дрожжей, сухие корочки становились более плотными и легко крошились. Отсюда и пошло название, причем «short» означало не размер хлеба, а скорее текстуру – «короткий, рассыпчатый». Одним словом, крошки. Говорят, шотландская королева Мария Стюарт обожала это печенье. Самая традиционная форма шортбреда – треугольнички с фестонами, напоминающие ажурные нижние юбки с кружевами (почему именно они, остается только догадываться). Это лакомство точно придется по вкусу каждому – ну и красивая жестяная коробочка на память.

Чай

Конечно, куда же без английского чая! Только если хочется хорошего, настоящего, не стоит гнаться за баночками в виде Биг-Бена или телефонной будки, иначе на память останется только баночка. Загляните в Fortnum&Mason, один из старейших чайных магазинов Британии. Вот уже триста лет компания занимается поставкой чая, мармелада и сладостей. Сейчас Fortnum&Mason снабжает чаем королевский двор – разве можно отказаться от такой привилегии, как попробовать тот самый напиток, который пьет королева?

Уильям Фортнум, основатель компании, был придворным лакеем королевы Анны, в обязанности которого входило зажигать свечи. Когда свечи догорали, воск обычно выбрасывали, но предприимчивый слуга договорился со своим домовладельцем Хью Мейсоном, у которого был маленький магазинчик, реализовывать свечи из остатков воска. Со временем дело пошло в гору, и вскоре их магазин стал одним из самых популярных в Лондоне. Было это в начале XVIII века. Далее дело продолжили их отпрыски. Магазинчик стал известен редкими продуктами, такими как свежая дичь в желе. А потом именно в этом магазинчике появились первые банки с запеченной фасолью. Клиентами магазина в разные годы были Чарльз Диккенс, Уилки Коллинз, лорд Байрон и многие другие. Зеленые баночки Fortnum&Mason хорошо узнаваемы, поэтому если хотите порадовать друзей подарком с историей, то вам именно сюда. Кстати, здесь же можно купить великолепный апельсиновый мармелад – еще один символ Великобритании. Долгими зимними вечерами, попивая чай с апельсиновым мармеладом, вас точно будут вспоминать добрым словом.

Королевский подарок

Если хочется чего-то по-настоящему роскошного, уникального и английского, отправляйтесь в магазины королевских сувениров Royal Collection Shop. В Лондоне их можно найти около входа в Букингемский дворец и у Королевских конюшен, а если соберетесь на экскурсию в Виндзор, то и там тоже. Все, что связано с британской королевской семьей, можно обнаружить в этих милых магазинчиках. Здесь можно купить эксклюзивные подарки, которые точно нигде не встретишь: фарфоровую посуду, украшения, скатерти, подушки, покрывала и, конечно, всякие вкусности. Есть даже носки с изображением королевских корги – а как без них?

Кстати, для четвероногих друзей тоже найдется немало интересного: поводки, медальончики, шейные платки, лежанки и даже пальто. Представляете, выходит Тузик в клетчатой шотландской попонке, а на груди у него красуется медальон «Buckingham Palace»! Внимание всего двора точно обеспечено.

В магазине королевских сувениров всегда можно найти что-то связанное с королевскими событиями. Так, например, сейчас можно купить чайную пару, часы или коробку чая, выпущенные к 95-летию королевы, кружки, стаканы и даже бутылку эля с изображением принца Филиппа.

Конечно, эти сувениры не принадлежат королеве, но они находятся под ее доверительным управлением, то есть все, что находится в магазинчиках, одобрено Ее Величеством. Администрированием занимается Royal Collection Trust, и доход от магазина идет на сохранение королевских реликвий и сокровищ.

Кстати, купленный здесь подарок можно сразу отправить адресату: служба доставки организует все в лучшем виде, и ваши друзья получат посылочку прямо из сердца Лондона, так сказать от самой королевы. Да, цена будет высокой, но возможность пить вечерами чай из чашки ручной работы, сделанной из тончайшего фарфора по методу 250-летней давности, да еще и привезенной из самого Букингемского дворца, согласитесь, того заслуживает.

Тематические подарки

Тут, как говорится, есть где разгуляться. Для футбольных фанатов – майки, гольфы, шарфы любимого клуба, благо их в Англии великое множество. И конечно, не из уличной палатки, а из самого магазинчика при клубе. Не пожалеете, если прокатитесь до Манчестера, Ливерпуля или Лестера: и город посмотрите, и местных сувениров прихватите.

Для фанатов Шерлока Холмса – фирменный магазинчик при музее на Бейкер-стрит. Твидовая кепка, шарф, трубки, книги о знаменитом сыщике.

Тем, кто мечтает о магической палочке Гарри Поттера или о шарфе Гриффиндора, непременно стоит посетить магазинчик на вокзале Кингс-Кросс. Да-да, там, где небезызвестная платформа 9¾. Это не просто магазин – это целый волшебный мир! Внутри так же тесно, как и в Косом переулке, где Гарри нашел свою палочку, и вы обязательно отыщете там что-то для себя и для своих друзей. Особенно порадуются дети, которые смогут почувствовать себя маленькими волшебниками.

Ну и, конечно, при каждом музее есть свой сувенирный магазинчик. При Кенсингтонском дворце можно купить что-то связанное с принцессой Дианой, в музее Виктории и Альберта – сувениры, напоминающие о Викторианской эпохе, а в Музее естествознания – книги и открытки «с тем самым огромным динозавром».

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Что бы вы ни привезли из Великобритании из всего упомянутого, это будет настоящий английский сувенир. За каждым предметом – своя история, уникальная и неповторимая. Не забудьте рассказать ее своим друзьям, чтобы и они прониклись духом старой доброй Англии.

Подготовила Оксана Кеш