Ипотека для бизнесмена

Наверное, самое большое количество мифов относительно ипотечного кредитования связано с доходами предпринимателей – владельцев компаний.

Нужно знать, что банки рассматривают заявки владельцев компаний, которым принадлежит более 20–35% акций (минимальное количество акций у разных банков варьируется), на тех же условиях, что и заявки самозанятых индивидуальных предпринимателей, то есть их интересует средний доход за последние один – три года.

Как долго нужно работать на себя, прежде чем можно будет получить ипотечный кредит?

Большинство банков может выдать ипотечный кредит только тем клиентам, которые проработали на себя как минимум два или даже три года. Есть несколько банков, предоставляющих ипотечный кредит владельцам компаний, которые отработали только один финансовый год, но проценты по кредиту у таких банков будут выше средних по рынку. Также есть банки, готовые зачесть в доход ваши заработки как self-employed наряду с доходами компании (ведь для некоторых self-employed регистрация компании – это только путь оптимизации налогообложения).

Кроме того, нужно знать, что различные финансовые учреждения по-разному рассчитывают доходы потенциального клиента. А от того, как банк рассчитает ваш доход, зависит сумма, которую он может вам дать в долг.

В любом случае банки детально изучат финансовое положение вашего бизнеса. Если рост доходов от бизнеса превысил 20–25% в год, то банк, скорее всего, попросит вас и вашего бухгалтера объяснить, что вызвало такой скачок.

Также потребуются справка от бухгалтера о финансовой стабильности вашего бизнеса, детальная структура доходов и расходов, банковские счета компании, контракты. Подготовить документы несложно, и ваш бухгалтер вполне с этим справится.

Как банки считают доходы владельца компании?

Есть два варианта. Одни банки рассматривают в качестве дохода директора компании его зарплату плюс дивиденды. Эти цифры можно найти в налоговой форме SA302. Другие банки изучат финансовые отчеты компании и зачтут как доход зарплату владельца компании плюс прибыль компании после налогообложения (или доля прибыли, соответствующая количеству акций, если вы владеете менее 100% компании). Есть даже банки, рассматривающие в качестве дохода прибыль компании до налогов. Это может значительно увеличить сумму, которую можно взять у банка.

Доходы одного и того же человека могут сильно различаться в зависимости от формы расчета. Поэтому важно выбрать банк, чей метод расчетов больше подходит для вашей ситуации.

Иногда советуют зарегистрировать компанию для того, чтобы начислить высокую зарплату супруге или родственникам. Это не лучшее решение: банки квалифицируют такие доходы как доходы от работы в семейном бизнесе (working in family business). Чтобы принять их в расчет, банки тщательно изучат финансовое положение самой компании и влияние зарплаты таких сотрудников на ее прибыль. Четких правил, как именно учитывать доходы работающих в семейном бизнесе, нет, но если такой родственник работает в компании меньше года, то его доходы однозначно в расчет не примут.

Более того, если вы работаете директором компании, которая вам не принадлежит, ваши доходы будут рассматриваться в связке с финансовым состоянием этой компании.

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