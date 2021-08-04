Русский рулет

Каннский кинофестиваль в июле был торжеством российского кино. Два фильма в конкурсе, из которых один, международный проект «Купе номер шесть», получил Гран-при, а второй, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, удостоился награды за операторскую работу. Еще два – в «Особом взгляде», причем «Разжимая кулаки» Киры Коваленко победил там, а трехминутный «Почтальон», снятый в вертикальном формате на телефон, выиграл конкурс Nespresso Talents. В других секциях фестиваля тоже был представлен ряд российских картин – Канны со времен перестройки не были настолько русскими, как в этот раз.

Но все это не только потому, что дирекция Канн по-особому любит Россию или слишком внимательно прислушивается к отборщику наших фильмов Жоэлю Шапрону, иначе бы подобное повторялось ежегодно. Просто в России за полтора коронавирусных года скопилось неожиданно большое количество качественных авторских картин. Столько, что зарубежных фестивалей на всех физически не хватает, а продюсеры и авторы, конечно, заинтересованы в громких мировых премьерах: российский зритель свое кино не очень знает и любит, а сейчас и вовсе отдает предпочтение сериалам. За июнь и июль все российские фильмы в национальном прокате (более двадцати наименований) в совокупности не собрали и миллиона зрителей. Для сравнения: одну только «Черную вдову» в России увидели более 2 млн зрителей, и то это считается провалом. Чтобы окупиться, российским фильмам нужны зарубежные территории, а для этого необходимо эффектно представить картину на крупном фестивале. Именно это и будет происходить в ближайшее время: все большие смотры будут «красными».

Ближайшая серия больших премьер произойдет в Локарно (Швейцария), где в первой половине августа проходит один из престижнейших кинофестивалей в мире. Самая яркая российская картина там, пожалуй, «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» Глеба Панфилова. Классик советского кино уже обращался к литературе Солженицына в сериале «В круге первом», но «Иван Денисович» – случай особый: это знаковая для истории ХХ века повесть, наполненная юмором и надеждой, оттеняющими непрекращающийся лагерный кошмар. Филипп Янковский сыграл здесь лучшую роль в карьере; его Шухов – очень осторожный зэк, наученный горьким десятилетним опытом отсидки, но все равно совершающий «ошибки» от сладостного предвкушения свободы. Это фильм о страхе – и о чуде, без которого не выжить, как бы ни старался.

Другая премьера Локарно – «Медея» Александра Зельдовича, который снимает по фильму в десять лет, и вот сейчас, после «Москвы» и «Мишени» по Сорокину, он сделал драму по собственному сценарию. Действие греческой трагедии перенесено в современность, а главные роли играют Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники») и Евгений Цыганов. Наталья Кудряшова представит драму «Герда» – о женщинах, чьи грезы становятся все реальнее. Это вторая режиссерская работа Натальи, чей дебют «Пионеры-герои» (о кризисе среднего возраста у рожденных в СССР) стал шесть лет назад международным хитом. Еще в Локарно покажут фильм-портрет «Расторгуев» о знаменитом документалисте, смонтированный его вдовой Евгенией Останиной из фрагментов его картин и хроники с его участием. В России фильм показывался неоднократно, но мировому зрителю еще предстоит его открыть.

Далее на очереди Венецианский кинофестиваль в сентябре. Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые уже были здесь в программе «Горизонты» с «Человеком, который удивил всех» (Наталья Кудряшова получила за него приз как актриса), теперь в основном конкурсе, с фильмом «Капитан Волконогов бежал» – авантюрно-мистическим триллером с вестником из ада и актером года Юрой Борисовым (кажется, он сыграл во всех мало-мальски заметных фильмах за последний сезон). В других секциях покажут «Обходные пути» Екатерины Селенкиной (о московском драгдилере) и «Мама, я дома» Владимира Битокова – выпускника знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, дебютировавшего с ультрамрачными и фактурными «Глубокими реками». Забавно, но в «Мама, я дома» тоже играет Юра Борисов, а сюжет вращается вокруг парня, отправившегося по контракту воевать в Сирию. А в рифму российским фильмам прозвучит «Носорог» Олега Сенцова – украинского режиссера, отсидевшего четыре года (из двадцати) в российской тюрьме по обвинению в терроризме. Это его первая картина после выхода на свободу.

После Венеции будут фестивали в Торонто и Сан-Себастьяне. На втором точно состоится премьера дебютного фильма Лены Ланских «Ничья», о котором известно, например, что художником там работал сын Алексея Балабанова Петр и что в России картину выпустит авторитетный прокатчик Sony Pictures. Главной героине фильма четырнадцать лет, она живет на Урале, и у нее есть ребенок. Программы фестивалей дополняются, и, скорее всего, там окажутся еще какие-то свежие российские картины.

Медленно, но верно новая якутская волна, которая в России давно уже замечена и признана (в прошлом году якутские фильмы победили на «Кинотавре» и «Окне в Европу»), завоевывает мировые смотры. В Карловых Варах состоится премьера исторического триллера Владимира Мункуева «Нуучча» – про русского каторжника, которого подселили к голодающей якутской семье прямо накануне суровой зимы.

Российское кино в этом году вдруг превратилось в явление, за которым вновь интересно следить. Оно жестко и современно говорит о человеке, его страданиях и борьбе. Оно вырвалось за пределы родины вынужденно, но к всеобщей пользе, и международные фестивали тут прекрасный индикатор. Профицит хороших фильмов все еще сохраняется, и до конца года будет много ярких премьер и имен, которые стоит запомнить.

Сергей Сычев