﻿﻿﻿﻿﻿

Русский рулет

Русский рулет

Сергей СычевКаннский кинофестиваль в июле был торжеством российского кино. Два фильма в конкурсе, из которых один, международный проект «Купе номер шесть», получил Гран-при, а второй, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, удостоился награды за операторскую работу. Еще два – в «Особом взгляде», причем «Разжимая кулаки» Киры Коваленко победил там, а трехминутный «Почтальон», снятый в вертикальном формате на телефон, выиграл конкурс Nespresso Talents. В других секциях фестиваля тоже был представлен ряд российских картин – Канны со времен перестройки не были настолько русскими, как в этот раз.

Но все это не только потому, что дирекция Канн по-особому любит Россию или слишком внимательно прислушивается к отборщику наших фильмов Жоэлю Шапрону, иначе бы подобное повторялось ежегодно. Просто в России за полтора коронавирусных года скопилось неожиданно большое количество качественных авторских картин. Столько, что зарубежных фестивалей на всех физически не хватает, а продюсеры и авторы, конечно, заинтересованы в громких мировых премьерах: российский зритель свое кино не очень знает и любит, а сейчас и вовсе отдает предпочтение сериалам. За июнь и июль все российские фильмы в национальном прокате (более двадцати наименований) в совокупности не собрали и миллиона зрителей. Для сравнения: одну только «Черную вдову» в России увидели более 2 млн зрителей, и то это считается провалом. Чтобы окупиться, российским фильмам нужны зарубежные территории, а для этого необходимо эффектно представить картину на крупном фестивале. Именно это и будет происходить в ближайшее время: все большие смотры будут «красными».

Ближайшая серия больших премьер произойдет в Локарно (Швейцария), где в первой половине августа проходит один из престижнейших кинофестивалей в мире. Самая яркая российская картина там, пожалуй, «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» Глеба Панфилова. Классик советского кино уже обращался к литературе Солженицына в сериале «В круге первом», но «Иван Денисович» – случай особый: это знаковая для истории ХХ века повесть, наполненная юмором и надеждой, оттеняющими непрекращающийся лагерный кошмар. Филипп Янковский сыграл здесь лучшую роль в карьере; его Шухов – очень осторожный зэк, наученный горьким десятилетним опытом отсидки, но все равно совершающий «ошибки» от сладостного предвкушения свободы. Это фильм о страхе – и о чуде, без которого не выжить, как бы ни старался.

Другая премьера Локарно – «Медея» Александра Зельдовича, который снимает по фильму в десять лет, и вот сейчас, после «Москвы» и «Мишени» по Сорокину, он сделал драму по собственному сценарию. Действие греческой трагедии перенесено в современность, а главные роли играют Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники») и Евгений Цыганов. Наталья Кудряшова представит драму «Герда» – о женщинах, чьи грезы становятся все реальнее. Это вторая режиссерская работа Натальи, чей дебют «Пионеры-герои» (о кризисе среднего возраста у рожденных в СССР) стал шесть лет назад международным хитом. Еще в Локарно покажут фильм-портрет «Расторгуев» о знаменитом документалисте, смонтированный его вдовой Евгенией Останиной из фрагментов его картин и хроники с его участием. В России фильм показывался неоднократно, но мировому зрителю еще предстоит его открыть.

Далее на очереди Венецианский кинофестиваль в сентябре. Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые уже были здесь в программе «Горизонты» с «Человеком, который удивил всех» (Наталья Кудряшова получила за него приз как актриса), теперь в основном конкурсе, с фильмом «Капитан Волконогов бежал» – авантюрно-мистическим триллером с вестником из ада и актером года Юрой Борисовым (кажется, он сыграл во всех мало-мальски заметных фильмах за последний сезон). В других секциях покажут «Обходные пути» Екатерины Селенкиной (о московском драгдилере) и «Мама, я дома» Владимира Битокова – выпускника знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, дебютировавшего с ультрамрачными и фактурными «Глубокими реками». Забавно, но в «Мама, я дома» тоже играет Юра Борисов, а сюжет вращается вокруг парня, отправившегося по контракту воевать в Сирию. А в рифму российским фильмам прозвучит «Носорог» Олега Сенцова – украинского режиссера, отсидевшего четыре года (из двадцати) в российской тюрьме по обвинению в терроризме. Это его первая картина после выхода на свободу.

После Венеции будут фестивали в Торонто и Сан-Себастьяне. На втором точно состоится премьера дебютного фильма Лены Ланских «Ничья», о котором известно, например, что художником там работал сын Алексея Балабанова Петр и что в России картину выпустит авторитетный прокатчик Sony Pictures. Главной героине фильма четырнадцать лет, она живет на Урале, и у нее есть ребенок. Программы фестивалей дополняются, и, скорее всего, там окажутся еще какие-то свежие российские картины.

Медленно, но верно новая якутская волна, которая в России давно уже замечена и признана (в прошлом году якутские фильмы победили на «Кинотавре» и «Окне в Европу»), завоевывает мировые смотры. В Карловых Варах состоится премьера исторического триллера Владимира Мункуева «Нуучча» – про русского каторжника, которого подселили к голодающей якутской семье прямо накануне суровой зимы.

Российское кино в этом году вдруг превратилось в явление, за которым вновь интересно следить. Оно жестко и современно говорит о человеке, его страданиях и борьбе. Оно вырвалось за пределы родины вынужденно, но к всеобщей пользе, и международные фестивали тут прекрасный индикатор. Профицит хороших фильмов все еще сохраняется, и до конца года будет много ярких премьер и имен, которые стоит запомнить.

Сергей Сычев

profile-sample2
13-летняя Скай Браун завоевала бронзу на Олимпийских играх 2020
04-08-2021
profile-sample2
Цены на бензин достигли восьмилетнего максимума
04-08-2021
profile-sample2
В работу приложения NHS Covid-19 внесли изменения
04-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.