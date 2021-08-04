Три летние новинки бьюти-индустрии

Какие новинки этого лета обязательно нужно попробовать? В первую очередь это прибор для процедуры криотерапии в домашних условиях – идеальный бьюти-гаджет, который не только сделает кожу упругой и подтянутой, но и улучшит ее состояние именно в тех местах, где коррекция особенно необходима. Еще один хит – бронзирующая сыворотка для лица, придающая красивый оттенок коже и при этом ухаживающая за ней. А роскошный дорожный набор для косметики придется кстати всем, кто планирует отпуск.

Криотерапия дома с Oliviere Wilson Cryo Ice Sticks

£90 // olivierewilson.com

Криотерапия (воздействие холодом) стала настоящим бьюти-феноменом, который пользуется популярностью среди визажистов, спортсменов, знаменитостей, бьюти-редакторов и гуру красоты. Быстрое охлаждение увеличивает приток крови к участку кожи, над которым вы работаете, помогает доставлять питательные вещества и кислород и придает коже упругость и тонус. Именно поэтому криотерапия для лица настолько популярна – ведь результат вы получаете мгновенный!

Криостики для криотерапии Cryo Ice Sticks были разработаны специально, чтобы подтягивать, моделировать и эффективно охлаждать кожу. Их эргономичный дизайн соответствует контурам лица, шеи и тела.

Что делают Cryo Ice Sticks?



Криотерапия с помощью Cryo Ice Sticks обеспечивает несколько полезных эффектов:

– снимает отечность;

– подтягивает и укрепляет кожу;

– уменьшает поры и снимает воспаления;

– стимулирует кровообращение;

– возвращает здоровый оттенок коже;

– предотвращает появление синяков;

– помогает облегчить головные боли, вызванные напряжением.

Палочки Cryo Ice Sticks идеально подходят для ухода за кожей после процедур микронидлинга, лазера, пилинга или просто для снятия отечности глаз или всего лица в любое время дня. Лучше всего использовать их, предварительно нанеся масло для лица или сыворотку, но можно применить и поверх маски или непосредственно на очищенную кожу.

Как использовать Cryo Ice Sticks?

Очистите лицо, нанесите сыворотку или масло, чтобы Cryo Ice Sticks легче скользили по коже. Для детоксикации и очистки лимфы их нужно перемещать начиная от центра лица в направлении внешней стороны. Начните работать с верхней части лба резкими движениями наружу, затем можно перейти в область бровей и поработать в зоне вокруг глаз. Также можно положить Cryo Ice Sticks на брови, зону глаз и скулы, чтобы постепенно освежить все лицо. Двигайтесь по каждой щеке, от центра лица вверх и наружу. Завершите проработкой линии скул, а затем приложите палочки Cryo Ice Sticks к затылку, к области за ушами и на плечах.

Совет от визажистов: используйте криотепарию непосредственно перед нанесением макияжа, особенно перед важным мероприятием, – это поможет освежить лицо, подтянуть его овал, закрыть поры и продлить стойкость макияжа.

Ухаживать за прибором просто: промойте Cryo Ice Sticks водой и высушите полотенцем. Сложите их обратно в контейнер и поместите в холодильник или морозильную камеру до следующего использования.

Бронзовый загар с Indeed Labs Nanobronze Bronzing Drops

£24,99 за 30 мл // feelunique.com

Я быстро загораю: достаточно прогуляться в солнечный день, и моя кожа приобретает приятный бронзовый оттенок. Конечно, городской загар довольно специфичный, неровный, ведь загорают только те участки тела, которые не спрятаны под одеждой (в России такой загар еще называют дачным). И хотя лицо всегда на виду, как раз оно теряет оттенок загара в первую очередь. Причина – в постоянном использовании средств для умывания, которые, в отличие от уходовой косметики для тела, содержат в своем составе более мощные ингредиенты. С одной стороны, они ухаживают за кожей, с другой – оказывают осветляющее воздействие, и в результате лицо всегда выглядит светлее тела.

Справиться с этой проблемой поможет новинка от Indeed Labs – бронзирующая и увлажняющая сыворотка Nanobronze Bronzing Drops. В составе – экстракт гороха, обладающий эффектом усиления загара, экстракт водорослей, защищающий кожу от вредных повседневных стрессов, и экстракт бобов какао, усиливающий защиту кожи от ультрафиолета. Эти натуральные экстракты в сочетании с гиалуроновой кислотой увлажняют кожу и придают ей сияние.

Сыворотка помогает поддерживать равномерный бронзовый оттенок лица, здоровый и сияющий, одновременно уменьшая появление покраснений. Наносить ее можно и как отдельный продукт на чистую кожу, и в комбинации с увлажняющими средствами, кремом для защиты от солнца с SPF и под макияж. Не забудьте нанести несколько капель на шею и зону декольте, чтобы смешать оттенок и избежать неровного перехода.

Сыворотка является веганским продуктом, не содержит отдушек, парабенов, фталатов, SLS и SLES, спирта и минерального масла.

Все с собой в наборе The Karry

£49,99 // thekarry.london

Абсолютно роскошный набор The Karry из одиннадцати предметов, который может стать и достойным подарком. В нем есть все для того, чтобы перелить и переложить ваши любимые продукты по уходу за кожей во флаконы небольшого дорожного размера для поездок и путешествий.

Таких наборов сейчас огромное количество, скажете вы, но The Karry, в отличие от многочисленных дешевых наборов из пластика, выполнен из плотного стекла, которое прослужит вечно. Кроме того, каждый флакон сконструирован так, чтобы он гарантированно не протек в багаже. Бренд тщательно выбирает перерабатываемые, биоразлагаемые и повторно используемые материалы взамен одноразового пластика.

Стеклянные баночки на 5 и 10 мл и стеклянные флаконы-капельницы на 5 мл в трех вариантах – синего, коричневого и прозрачного цвета – предназначены для хранения различных средств по уходу за кожей. В The Karry также входят все аксессуары, необходимые для ухода за мини-баночками: шпатель, воронка, миниатюрная щетка и наклеивающиеся этикетки, – поэтому использовать набор можно снова и снова.

Косметичка выполнена из веганской сафьяновой кожи с биоразлагаемым прозрачным окошком из термополиуретана, что позволяет видеть все продукты и быстро доставать нужный флакон.