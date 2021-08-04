﻿﻿﻿﻿﻿

В работу приложения NHS Covid-19 внесли изменения

В работу приложения NHS Covid-19 внесли изменения
Фото: 123rf.com

Обновление поможет решить проблему с дефицитом работников

Теперь уведомление от приложения NHS Covid-19 будет приходить только тем, кто близко контактировал с заболевшими в течение двух дней до того, как их диагноз был подтвержден результатами теста. Ранее приложение вычисляло все контакты за пять дней до получения результатов теста.

Правительство пошло на этот шаг после того, как приложение отправило почти 700 тыс. предупреждений пользователям в Англии и Уэльсе в течение недели. Это стало рекордом с момента его запуска. Из-за этого возник дефицит сотрудников во многих отраслях. Кроме того, существуют опасения, подтвержденные данными опросов, что многие удаляют приложение, чтобы не получать уведомления о необходимости пройти самоизоляцию.

«Мы хотим уменьшить количество сбоев в работе, которые может вызвать необходимость самоизоляции, и при этом обеспечить защиту тех, кто подвергается наибольшему риску от вируса. Это обновление приложения поможет обеспечить правильный баланс», – заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что изменения в приложении не повлияют на его эффективность.

Источник: The Independent.

profile-sample2
13-летняя Скай Браун завоевала бронзу на Олимпийских играх 2020
04-08-2021
profile-sample2
Цены на бензин достигли восьмилетнего максимума
04-08-2021
profile-sample2
В работу приложения NHS Covid-19 внесли изменения
04-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.