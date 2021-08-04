В работу приложения NHS Covid-19 внесли изменения

Обновление поможет решить проблему с дефицитом работников

Теперь уведомление от приложения NHS Covid-19 будет приходить только тем, кто близко контактировал с заболевшими в течение двух дней до того, как их диагноз был подтвержден результатами теста. Ранее приложение вычисляло все контакты за пять дней до получения результатов теста.

Правительство пошло на этот шаг после того, как приложение отправило почти 700 тыс. предупреждений пользователям в Англии и Уэльсе в течение недели. Это стало рекордом с момента его запуска. Из-за этого возник дефицит сотрудников во многих отраслях. Кроме того, существуют опасения, подтвержденные данными опросов, что многие удаляют приложение, чтобы не получать уведомления о необходимости пройти самоизоляцию.

«Мы хотим уменьшить количество сбоев в работе, которые может вызвать необходимость самоизоляции, и при этом обеспечить защиту тех, кто подвергается наибольшему риску от вируса. Это обновление приложения поможет обеспечить правильный баланс», – заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что изменения в приложении не повлияют на его эффективность.

Источник: The Independent.