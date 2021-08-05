65-й Лондонский кинофестиваль откроется вестерном «Тем сильнее они падут»

Одну из главных ролей исполнил британский актер Идрис Эльба

В киноленте «Тем сильнее они падут» (The Harder They Fall), помимо Эльбы, сыграли Джонатан Мейджорс и Зази Битц. Среди продюсеров ленты – Jay-Z и постоянный соавтор Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.

Новый вестерн является дебютной работой Джеймса Сэмюэла, режиссера и одного из сценаристов фильма. Он отмечает: «Когда я рос в Великобритании, фестиваль всегда был самым ярким событием года для меня. Я счастлив, что мой дебютный фильм попал в список в этом году».

На кинофестивале, как ожидается, будут совмещены офлайн- и онлайн-мероприятия.

Директор BFI London Film Festival Триша Таттл заявила: «Редко бывает так, что режиссер-дебютант снимает что-то столь амбициозное и совершенное в своем первом полнометражном фильме».

Отмечается, что The Harder They Fall не имеет ничего общего с одноименным нуаром 1956 года.

Лондонский кинофестиваль стартует 6 октября и продлится до 17 октября.

Источник: The Guardian.