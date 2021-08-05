Меган Маркл выпустила видеообращение по случаю своего 40-летия

В съемке приняла участие актриса Мелисса Маккарти



Меган Маркл, герцогиня Сассекская, опубликовала на сайте Archewell свое видеообращение, в котором призвала подписчиков совершить благое дело. В разговоре с Мелиссой Маккарти герцогиня обратила внимание на то, что десятки миллионов женщин по всему миру потеряли работу из-за пандемии, и объявила о старте проекта 40×40, призванного оказать им поддержку.

В проекте примут участие 40 активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров, которых Меган попросила уделить 40 минут их времени, чтобы помочь женщинам. Среди участников – певица Адель, поэтесса Аманда Горман, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо и модельер Стелла Маккартни. Меган уверена: если каждый посвятит взаимопомощи 40 минут, то это запустит цепную реакцию.

К видео прилагается письмо герцогини Сассекской, в котором она более подробно излагает суть инициативы и объясняет, почему выбрала именно такой формат: «Одним из самых ценных даров является время, проведенное в служении другим, – оно способствует невероятным переменам. Время с нашими близкими, время, когда мы делаем то, что любим, время, потраченное на обучение, смех, развитие, и священное время, которое у нас есть на этой земле».

Принц Гарри поддержал супругу в ее начинании.



Источник: The Independent