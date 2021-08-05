Ученые исследуют новые свойства препарата на основе каннабиса

«Сативекс» уже доступен для некоторых пациентов с рассеянным склерозом

Ученые из Великобритании пытаются установить, может ли «Сативекс», препарат на основе каннабиса, продлить жизнь пациентам, у которых была диагностирована опухоль головного мозга. Согласно статистке ВОЗ, опухоль головного мозга является самой частой причиной смерти от рака у людей в возрасте до 40 лет – только в Англии ежегодно выявляют 2 200 случаев с агрессивной формой.

Несмотря на то что несколько доклинических лабораторных исследований показали, что каннабиноиды ТГК и КБД могут замедлять рост опухолевых клеток головного мозга и нарушать кровоснабжение опухолей, до сих пор приведено недостаточно клинических доказательств пользы препарата. Цель нового исследования – установить, может ли пероральный спрей с содержанием каннабиноидов увеличить продолжительность или улучшить качество жизни пациентов с глиобластомой и замедлить прогрессирование заболевания. Интерес к активности каннабиноидов при опухолях головного мозга с годами только растет – зачастую пациенты даже незаконно добывают препараты на основе каннабиса.

Если испытания препарата пройдут успешно, это будет один из немногих новых способов лечения глиобластомы, открытых после химиотерапии темозоломидом в 2007 году.