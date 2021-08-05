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Новый VR-квест позволит жителям Лондона сразиться с зомби

Новый VR-квест позволит жителям Лондона сразиться с зомби
Фото: instagram.com/eventspeak

Посетить мероприятие можно с 1 сентября

Сюжет VR-квеста Viva Las Vengeance основан на фильме Зака Снайдера «Армия мертвецов», где группа наемников направляется в карантинную зону зомби в Лас-Вегасе, чтобы совершить величайшее ограбление всех времен. Квест – это эксклюзивный приквел, разработанный при участии создателей фильма. Он даст возможность взглянуть изнутри на то, что произошло прямо перед тем, как Вегас закрыли для мира, чтобы сдержать смертельную угрозу. В этом насыщенном событиями приключении игроки объединятся с гражданской поисково-спасательной командой, известной как Las Vengeance, и сразятся с толпами зомби, захватившими город.

Благодаря высококачественной VR-гарнитуре, штурмовому оружию с реалистичной отдачей и новейшим подвижным платформам игроки смогут видеть, слышать и чувствовать каждый выстрел, атаку и взрыв. В начале квеста игроков ждет инструктаж. Его проведет одна из героинь фильма – Мария Крус. Цель миссии: спасти нескольких одиноких выживших от орд зомби с помощью пяти других членов вашей команды.

Купить билеты можно здесь.

Источник: Secret London.

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