Разработчик вакцины от COVID-19 стала прообразом куклы Barbie

Сара Гилберт занималась созданием препарата Oxford /AstraZeneca

Компания Mattel, занимающаяся производством игрушек, выпустила куклу Barbie в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, которая руководила разработкой британской вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (сейчас этот препарат используется во многих странах мира).

Таким образом компания и сама Сара Гилберт надеются сподвигнуть девочек выбирать карьеру в области науки, технологий, инженерии или математики (STEM). Профессор Гилберт отметила: «Я рада вдохновить следующее поколение девочек на карьеру в сфере STEM. Надеюсь, что дети, которые увидят Barbie, прототипом которой стала я, поймут, насколько важна научная работа для всего мира. Я хотела бы, чтобы благодаря этой кукле дети узнали о незнакомых им профессиях, например профессии вакцинолога».

В прошлом году на фоне пандемии продажи кукол Barbie выросли до шестилетнего максимума.

Наряду с профессором Гилберт прообразами кукол Barbie также стали пять других женщин, внесших свой вклад в борьбу с пандемией, пишет Sky News.

Ранее прототипами Barbie в Соединенном Королевстве стали радиоведущая Клара Амфо, самая быстрая женщина в истории Великобритании Дина Эшер-Смит, чемпионка по скейтбордингу Скай Браун, модель и активистка Адвоа Абоа и боксер Никола Адамс.