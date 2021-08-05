Все подростки 16–17 лет смогут сделать прививку от коронавируса

Вакцинация начнется в ближайшие недели

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал предоставить подросткам 16–17 лет первый компонент вакцины. Единственная вакцина, одобренная в настоящее время для возрастной группы младше 18 лет в Великобритании, – Pfizer/BioNTech. Для того, чтобы привиться, юным британцам не понадобится согласие родителей. Предполагается, что в программе вакцинации смогут принять участие около 1,4 млн подростков.

В JCVI добавили, что рекомендации по поводу того, когда 16–17-летним британцам следует предложить второй компонент вакцины, будут оглашены позже.

Сейчас подростки старше 12 лет могут сделать прививку, если у них есть проблемы со здоровьем, или они живут с людьми, которые находятся в группе повышенного риска, или им скоро исполнится 18 лет.

В июле эксперты JCVI заявили, что на изучение возможных рисков и преимуществ вакцинации, а также редких побочных эффектов, таких как миокардит, потребуется время. Однако теперь они сообщили, что побочные явления были чрезвычайно редки и обычно наблюдались в течение нескольких дней после получения второго компонента, чаще у молодых людей.

Данные, полученные в США, таковы: у мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет было зарегистрировано 9,8 случая миокардита на 1 млн первых введенных доз. После второго компонента этот показатель увеличивается до 67 человек на 1 млн. Большинство людей, столкнувшихся с поствакцинальным миокардитом, быстро шло на поправку.

По мнению специалистов JCVI, один компонент вакцины обеспечит подростков хорошей защитой от заражения коронавирусом и предотвратит их госпитализацию.

Борис Джонсон призвал людей прислушаться к JCVI и сделать прививку.

Источник: BBC.