Возможен факт нарушения антимонопольного законодательства

Управление по защите конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority, CMA) пришло к предварительному выводу, что производитель вакцины против коронавируса Pfizer и компания Flynn нарушили антимонопольное законодательство. Они установили неоправданно высокие цены на фенитоин натрия, что резко повысило стоимость препарата примерно на 2 600%. По данным регулятора, расходы NHS взлетели с £2 млн

ъхв 2012 году до примерно £50 млн в 2013 году.

В 2018 году Апелляционный суд по вопросам конкуренции (CAT) подтвердил большую часть первоначальных выводов, но передал вопрос о нарушении антимонопольного законодательства обратно в CMA для дальнейшего рассмотрения.

Новые данные CMA получило в результате повторного расследования дела после апелляции двух компаний по решению, принятому в декабре 2016 года. Тогда на них был наложен рекордный штраф в размере £90 млн.

Сейчас в CMA сообщили, что Pfizer и Flynn имеют возможность отреагировать на предварительные выводы до того, как будет принято окончательное решение. Представители регулятора подчеркнули, что они привержены своей работе по борьбе с любым незаконными действиями фармацевтических компаний, завышающих цену для NHS.

Источник: Sky News.