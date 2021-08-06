Прити Пател посетила центр приема беженцев на острове Самос

Министр обсудила проблему мигрантов с греческими коллегами

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател посетила Грецию с двухдневным визитом. Там она встретилась с министром по вопросам миграции Нотисом Митарачи. В своем заявлении Митарачи сообщил, что обсудил с Пател иммиграционный кризис, который затрагивает как Грецию, так и Великобританию.

После этого министры посетили недавно построенный центр приема беженцев на острове Самос. Он должен открыться 18 сентября. На других островах Эгейского моря тоже откроются четыре аналогичных объекта.

Издание The Independent полагает, что министр внутренних дел посетила центр, так как это позволило ей получить необходимую информацию для осуществления плана по созданию подобных центров в Великобритании. Этим фактом очень обеспокоены некоторые активисты движения за права человека, называющие такие учреждения похожими на тюрьмы, а условия в них – бесчеловечными.

В заявлении, опубликованном после поездки, Прити Пател отметила: «Мы наблюдаем всплеск нелегальной миграции по всей Европе и должны продолжать тесно сотрудничать с греческими партнерами для решения этой проблемы, с которой сталкиваются обе страны».