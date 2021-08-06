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Старшеклассники боятся остаться без работы из-за пандемии

Старшеклассники боятся остаться без работы из-за пандемии
Фото: 123rf.com

Решить проблему они хотят за счет получения высшего образования

По данным опроса, проведенного компанией City&Guilds Group среди 1 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет по всей Великобритании, почти каждый третий из них (30%) планирует получить степень бакалавра после окончания школы. Среди тех, кто собирается получать высшее образование, примерно каждый седьмой (14%) предпочел бы поступить в университет. Опрошенные говорят о своей обеспокоенности тем, что из-за пандемии может быть сложно найти работу или стажировку.

Результаты другого опроса свидетельствуют о том, что пандемия повлияла на решение 57% молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет о работе или обучении после выпуска из школы. В этом опросе участвовал 391 человек. Среди старшеклассников, желающих поступить в университет, 44% считают, что получение степени – лучший способ найти хорошую работу. В то же время данные отчета City&Guilds Group’s Skills Index показывают, что работодатели в два раза чаще будут искать учеников или стажеров (36%), чем выпускников вузов (18%).

Исполнительный директор City&Guilds Кирсти Доннелли отметила: «У многих молодых людей с детства укоренилась идея, что университет является золотым билетом в успешную карьеру. Но поскольку ситуация с рабочими местами продолжает ухудшаться из-за влияния COVID-19 и «Брекзита», как никогда важно понимать, что это не единственный доступный для них вариант».

Источник: Evening Standard.

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