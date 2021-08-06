Великобритания обновляет «систему светофора»

Австрия, Германия, Латвия и Румыния теперь в зеленом списке

В зеленый список также вошли Словения, Словакия и Норвегия. Кроме того, правительство объявило, что прибывающим из Франции в Англию больше не нужно проходить самоизоляцию, если они вакцинированы.

Индия, Бахрейн, Катар и ОАЭ перемещены из красного в желтый список, так как ситуация в этих странах улучшилась.

В красный список добавлены Мексика, Грузия, Реюньон и Майотта. С 12 августа стоимость прохождения карантина в отелях по прибытии из стран этого списка возрастет с £1 750 до 2 285 для тех, кто путешествует один, сообщает BBC. При бронировании комнаты в отеле второму взрослому надо будет заплатить £1 430.

Изменения вступят в силу 8 августа 2021 года

Сейчас в Мексике находится до 6 тыс. британских туристов. Некоторые из них планируют в спешном порядке вернуться на родину, так как тем, кто хочет избежать карантина, нужно сделать это до 4:00 (BST) 8 августа. Для этого авиакомпания British Airways даже запланировала дополнительные рейсы. В то же время британцы, у которых есть такая возможность, планируют остаться в Мексике до следующего обновления списков. Оно состоится через три недели.

Борис Джонсон отметил: правительство хочет, чтобы люди могли путешествовать, но ему также необходимо защитить жителей страны от распространения новых вариантов коронавируса. В свою очередь, Грант Шеппс сказал, что новый план пересмотра правил каждые три недели сделает систему проще.

Правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сообщили, что обновят свои списки в соответствии с принятыми в Англии.