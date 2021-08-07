«Музей Луны» возвращается в столицу

Посмотреть инсталляцию можно бесплатно

Центральным элементом арт-проекта «Музей Луны» британского художника Люка Джеррама является детализированная модель спутника Земли. Она выполнена в масштабе 1 : 500 000. Это значит, что каждый сантиметр этого шара представляет 5 км реальной поверхности Луны. Модель создана с помощью фотографий со спутника NASA.

Инсталляция демонстрируется под музыку, написанную композитором Дэном Джонсом (лауреатом премии BAFTA и премии Айвора Новелло). Произведения будут звучать с 19:00 до 19:30, а инсталляция будет открыта для публики до 22:00.

С 11 по 15 августа «Музей Луны» расположится на Kensington Town Square, а затем, с 17 по 30 августа, он будет находиться в закрытом помещении, которое пока не было названо.

Источник: Time Out.