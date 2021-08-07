У пляжа в Борнмуте заметили «крупное морское животное»

Отдыхающих призвали срочно покинуть воду

Спасатели службы Royal National Lifeboat Institution (RNLI) оповестили отдыхающих на пляже Boscombe Beach, что в воде замечено «крупное морское животное». В качестве предупреждения об опасности также были вывешены красные флаги. Пользователи социальных сетей сообщали, что видели акулу в море у пляжа. Однако сотрудники RNLI не смогли идентифицировать животное.

Через 30 минут, когда спасатели проверили прибрежные воды, предупреждение об опасности было снято. После этого инцидента, произошедшего 5 августа, представители RNLI попросили немедленно сообщать о любой возможной опасности, связанной с морскими животными. Кроме того, они рекомендовали всегда посещать пляжи, охраняемые спасателями.

По данным благотворительной организации Shark Trust, в британских водах обитает более 40 видов акул, часть из которых относится к самым быстрым, редким, крупным и далеко мигрирующим в мире. Многие из данных видов находятся под угрозой вымирания. При этом у побережья Великобритании никогда не было потенциально опасных для человека акул.

Источник: Sky News.