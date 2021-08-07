﻿﻿﻿﻿﻿

У пляжа в Борнмуте заметили «крупное морское животное»

У пляжа в Борнмуте заметили «крупное морское животное»
Фото: 123rf.com

Отдыхающих призвали срочно покинуть воду

Спасатели службы Royal National Lifeboat Institution (RNLI) оповестили отдыхающих на пляже Boscombe Beach, что в воде замечено «крупное морское животное». В качестве предупреждения об опасности также были вывешены красные флаги. Пользователи социальных сетей сообщали, что видели акулу в море у пляжа. Однако сотрудники RNLI не смогли идентифицировать животное.

Через 30 минут, когда спасатели проверили прибрежные воды, предупреждение об опасности было снято. После этого инцидента, произошедшего 5 августа, представители RNLI попросили немедленно сообщать о любой возможной опасности, связанной с морскими животными. Кроме того, они рекомендовали всегда посещать пляжи, охраняемые спасателями. 

По данным благотворительной организации Shark Trust, в британских водах обитает более 40 видов акул, часть из которых относится к самым быстрым, редким, крупным и далеко мигрирующим в мире. Многие из данных видов находятся под угрозой вымирания. При этом у побережья Великобритании никогда не было потенциально опасных для человека акул.

Источник: Sky News.

profile-sample2
«Музей Луны» возвращается в столицу
07-08-2021
profile-sample2
У пляжа в Борнмуте заметили «крупное морское животное»
07-08-2021
profile-sample2
Прити Пател посетила центр приема беженцев на острове Самос
06-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.