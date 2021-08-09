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Британские компании не принуждают работников к вакцинации

Британские компании не принуждают работников к вакцинации
Фото:123rf.com

Права сотрудников защищены законом больше, чем в США

В Великобритании не зафиксированы случаи применения санкций против специалистов, не прошедших вакцинацию. Работодатели предоставляют сотрудникам право принять решение самостоятельно.

Например, в США отмечаются случаи жесткого прессинга персонала со стороны компаний – так, в медиагиганте CNN уволили трех человек, пришедших на работу без подтверждения вакцинации. Причина увольнения – нарушение действующей политики компании, которая предусматривает полную иммунизацию всех сотрудников. В американском бизнесе подобные ситуации возникают нередко: только в течение последней недели требование вакцинироваться предъявили персоналу такие крупнейшие компании, как Walmart, Google, Uber, Facebook и Tyson.

В Великобритании сходной линии поведения придерживаются лишь отдельные работодатели, и эти случаи системными назвать нельзя. Интересы и права британских работников защищены законом лучше, чем у их заокеанских коллег.

Юристы предупреждают, что прививочный статус может быть квалифицирован как конфиденциальная личная информация. Соответственно, требование раскрыть эти данные, даже со стороны работодателя, является незаконным.

Источник: The Guardian

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