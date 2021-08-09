Фото принцессы Шарлотты с редкой бабочкой появилось в сети

Принц Уильям и Кейт поддержали инициативу #ButterflyCount

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в инициативе по сохранению редких видов бабочек #ButterflyCount. На своей странице в «Твиттере» они разместили милую фотографию своей дочери с бабочкой-адмиралом. На фото, сделанном в Норфолке, шестилетняя Шарлотта смотрит на бабочку, нежно прикрывая ее ладошками.

Кампания Big Butterfly Count призывает британцев подсчитывать количество бабочек, которых они встречают в природе, чтобы больше знать об окружающей среде.

«Мы хотели поделиться фотографиями этих красивых бабочек – павлиньего глаза и адмирала – в рамках инициативы Big #ButterflyCount, проходящей по всей Великобритании. Бабочки – жизненно важная часть экосистемы», – так подписали фотографию члены королевской семьи.

Источник: USA Today