Фото принцессы Шарлотты с редкой бабочкой появилось в сети

Принц Уильям и Кейт поддержали инициативу #ButterflyCount
Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в инициативе по сохранению редких видов бабочек #ButterflyCount. На своей странице в «Твиттере» они разместили милую фотографию своей дочери с бабочкой-адмиралом. На фото, сделанном в Норфолке, шестилетняя Шарлотта смотрит на бабочку, нежно прикрывая ее ладошками.
Кампания Big Butterfly Count призывает британцев подсчитывать количество бабочек, которых они встречают в природе, чтобы больше знать об окружающей среде.
«Мы хотели поделиться фотографиями этих красивых бабочек – павлиньего глаза и адмирала – в рамках инициативы Big #ButterflyCount, проходящей по всей Великобритании. Бабочки – жизненно важная часть экосистемы», – так подписали фотографию члены королевской семьи.
Источник: USA Today
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