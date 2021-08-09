Наказание за похищение домашних животных ужесточат

Парламент рассматривает соответствующий законопроект

Похищение домашних животных может перейти в категорию серьезных уголовных преступлений, и тогда наказание за такое деяние станет значительно жестче.

Новая норма может быть принята уже совсем скоро: ее рассматривают в структуре правительственного законопроекта о полиции, преступности, вынесении приговоров и судах (Police, Crime, Sentencing and Courts Bill, PCSC Bill). Проект был неоднозначно оценен экспертами, но все же его передали на рассмотрение в парламент.

На ситуацию с воровством питомцев обратили внимание после того, как более 500 тыс. британцев подписали петицию о введении отдельного уголовного наказания за похищение собак. Сейчас домашние животные квалифицируются законом как собственность – как, например, смартфон или ноутбук, – поэтому их кража приравнивается к похищению вещи.

Новая норма учитывает разумность животных и рассматривает ущерб для владельца украденного питомца не только как материальный, но и как моральный. Также, по мнению правозащитников, важно принимать во внимание благополучие самого питомца.

Если законопроект в новой редакции будет поддержан парламентом, то похитителям будет грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает информационное агентство PA, ссылаясь на свои источники в правительстве.

По данным полицейской статистики, за последний год количество зарегистрированных случаев кражи собак выросло на более чем 11%.

Источник: Sky News