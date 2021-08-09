Тауэрский мост заклинило

Движение по обе стороны Темзы заблокировано

Тауэрский мост застрял в открытом положении во время разведения для прохода судна. Инцидент случился в понедельник, 9 августа, в 17:00 по Гринвичу.

После возникновения первых проблем с мостом до окончательной его блокировки прошло около трех часов. Сейчас движение по мосту полностью заблокировано, сроки его восстановления пока неизвестны. В Корпорации лондонского Сити, которая эксплуатирует объект, заявили, что делают все возможное, чтобы решить проблему как можно быстрее.

Полиция Лондона предупреждает, что мост закрыт для движения транспорта и пешеходов, и призывает граждан избегать этого района.

Последний похожий инцидент произошел 22 августа 2020 года – тогда мост был закрыт для движения около часа. Масштабный ремонт конструкции проводили в 2006 году, после четырех блокировок в 2005 году; в результате работоспособность механизмов была восстановлена, и поломки стали фиксироваться намного реже.

Ежегодно Тауэрский мост разводят порядка 800 раз, чтобы пропустить крупные суда. Управляющую компанию должны предупредить об этом не менее чем за 24 часа.

Источник: ABC News